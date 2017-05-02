​Взять инициативу в свои руки

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Марина Пархоменко, Астана

Изменение общественного сознания позволит в меняющемся мире, в условиях новых реалий и вызовов укрепить стабильность, единство и согласие, которые всегда были и будут основой развития Казахстана, считают участники «круг­лого стола», посвященного обсуждению статьи Президента Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Организатор встречи, молодежный совет «Келешек» при Федерации профсоюзов РК, пригласил к разговору членов молодежных объединений, молодых политологов и социологов, поделившихся своим видением решения задач, поставленных Главой государства.

– Молодежь, воспитанная на духовных ценностях народа, способна сделать большой шаг в будущее, – подчеркнул депутат Мажилиса Парламента Геннадий Шиповских. – Стремление к новым знаниям, о котором говорит в статье Президент, принесет и духовные, и материальные дивиденды не только молодым людям, но и государству, открывающему широкие возможности перед подрастающим поколением.

Участники «круглого стола» рассказали о том, как уже сегодня молодежные, профсоюзные организации могут включиться в реализацию плана модернизации общественного сознания. Председатель профсоюзной организации студентов и магистрантов «Сенiм» Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Алибек Мадибеков считает, что одним из мероприятий в рамках программы «Туған жер» может стать серия познавательных туров, экспедиций по историческим местам южных регионов для молодежи, проживающей на севере страны.

Представители объединения казахстанских студентов «КазАльянс», насчитывающего в своих рядах тысячи студентов, обучающихся за рубежом, выступают с предложением проводить встречи с сельской молодежью для того, чтобы информировать ее о тех образовательных программах, что существуют за границами страны и позволяют реализовать самые смелые мечты и открывать двери в мир востребованных профессий. Организация различных культурных, спортивных конкурсов, форумов, состязаний, раскрывающих все богатство и многообразие родной духовной культуры народа, причем не только в стране, но и за ее пределами, – все это под силу молодым и талант­ливым.

По итогам встречи за «круглым столом» разработаны рекомендации. На их основе будет составлен план мероприятий для молодежных и профсоюзных организаций. В частности, Федерация профсоюзов, осознавая важность качественной реализации пунктов программного документа, намерена активно участвовать в масштабной разъяснительной работе как среди членов профдвижения, так и внутри различных слоев нашего общества. Организация с готовностью поддерживает программу «Туған жер», проект «100 новых лиц Казахстана».

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