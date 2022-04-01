Кредит – большая ответственность. Подходить к его оформлению следует очень серьезно и взвешенно. О том, как правильно использовать этот финансовый инструмент, на что обратить внимание при подписании кредитного договора и как затем взаимодействовать с банками – в интервью директора департамента Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Александра Терентьева.

– Александр Леонидович, сейчас, на фоне нестабильной валютно-финансовой ситуации, казахстанцам трудно сохранять спокойствие и самообладание. Некоторые, поддавшись панике, ринулись покупать дорогостоящую бытовую технику в кредит или в рассрочку. Насколько это оправданно и что делать, чтобы не попасть в кредитную кабалу?

– Прежде чем взять кредит, поду­майте, действительно ли он вам нужен? Не оформляйте заем без острой нужды, тем более не стоит поддаваться ажиотажу в стремлении уберечь деньги от инфляции, вложив их в покупку очередного телевизора или еще одного гаджета.

Кредит – это прежде всего обязательство, которое вам, как заемщику, необходимо будет исполнять в течение определенного времени. Поэтому, если вы не уверены, что сможете расплатиться в оговоренные сроки, лучше его не брать, воздержаться от дополнительного бремени на личный бюджет! Получить заем всегда легче, чем погасить.

Прежде чем идти в банк или микрофинансовую организацию (МФО), возьмите паузу, четко оцените свое финансовое положение. Не принимайте импульсивных решений, чтобы впоследствии не столкнуться с возможными проб­лемами при неисполнении своих кредитных обязательств.

Взвесьте все риски. К примеру, сможете ли вы вносить вовремя оплату по кредиту, если останетесь без работы или окажетесь временно нетрудоспособными вследствие болезни.

Хотелось бы напомнить о коэффициенте долговой нагрузки, заемщику необходимо оценить собственные доходы. Безопасным является уровень займа, по которому ежемесячный платеж не превышает 50% от доходов. После оплаты ежемесячного платежа по кредиту у вас должны оставаться средства для покрытия текущих расходов и личных нужд.

Очень важно сформировать финансовую «подушку безопас­ности», то есть деньги на непредвиденные случаи. Желательно, чтобы она составляла не менее шести ежемесячных окладов или больше. Тогда, если вы, к примеру, временно останетесь без работы, сможете по-прежнему своевременно исполнять свои обязательства по кредиту. Благодаря грамотному и гибкому финансовому планированию, наличию «подушки безопасности» вы останетесь на плаву в непростой период.

– А если, к примеру, без кредита никак не обойтись? Если после тщательных раздумий семья все же решила его оформить? Как правильно действовать?

– Если кредит вы берете на действительно неотложные и обоснованные цели, то для начала проведите мониторинг кредитных предложений разных банков, МФО, проанализируйте их продукты и условия.

Ни в коем случае не доверяйте заманчивой рекламе. Почитайте отзывы клиентов, финансовые сводки о показателях банка, наведите справки о его репутации. Пообщайтесь с друзьями, знакомыми, которые брали кредиты. Пос­ле разговора с ними вероятность иллюзий сводится к минимуму.

Оформляйте банковские займы или микрокредиты, онлайн-кредиты только в организациях, имеющих лицензию Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Проверить ее наличие можно на сайте агентства в разделе «Финансовые рынки». Обходите стороной «черных кредиторов», так называемых посредников, предлагающих оформить кредит по выгодной, очень низкой ставке или без переплаты.

И самое главное: никогда не подписывайте кредитный договор, не изучив его тщательно. Можете взять договор с собой и в спокойной обстановке изучить его. Те пункты, которые вам непонятны, можете обсудить с сотрудником банка или МФО при встрече. Если поставите свою подпись в договоре, досконально не изучив его, это будет означать, что вы автоматически соглашаетесь со всеми его условиями.

– Предположим, мы обратились в банк, запросили у менеджера договор на ознакомление. На что стоит обратить внимание?

– Законодательно предусмотрена обязанность банков раскрывать полную информацию относительно условий займа. Это новая форма памятки, которая предоставляется заемщику до заключения договора банковского займа, и введена для усиления преддоговорной работы, в целях повышения прозрачности условий банковских договоров.

До заключения договора банковского займа финансовый институт обязан предоставить подробную консультацию по возникшим у вас вопросам. Памятка содержит такие сведения, как сумма и валюта займа; сроки погашения; количество платежей; вид ставки вознаграждения (фиксированная или плавающая), размер ставки вознаграждения в годовых процентах либо в фиксированной сумме; наименование и размеры комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием займа; общая сумма к погашению; итоговая сумма вознаграждения; размер неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное погашение основного долга и вознаграждения; необходимость заключения договора страхования и сроки его пролонгации; контактные данные банка, иные виды штрафов, пени, согласно условиям договора банковского займа, в том числе за нецелевое использование займа, несвоевременное оформление договоров страхования и так далее.

После того как вы изучили условия займа и готовы подписать договор, необходимо обратить внимание на титульный лист к договору. Для повышения осведомленности потребителей внедрена норма, предусматривающая приложение к договору банковского займа титульного листа, формат которого един для всех банков. Титульный лист содержит основную информацию о займе. Текст договора изложен после титульного листа. Таким образом, полную информацию об основных условиях кредита, который он решил оформить, заемщик должен получить до заключения договора банковского займа.

Титульный лист должен содержать сумму и срок займа, размер ставки вознаграждения,размер годовой эффективной ставки вознаграждения, метод и способ погашения. При наличии в договоре права заемщика на частичное или полное досрочное погашение основного долга в нем должна быть информация о необходимости заемщику обратиться в банк с соответствующим заявлением. Титульный лист также содержит сведения и о размере неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по договору, о праве заемщика представить в банк письменное заявление, содержащее сведения о причинах возникновения про­срочки исполнения обязательства по договору банковского займа, доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах).

Текст договора изложен после титульного листа. Он печатается на листах формата А4, шрифтом Times New Rоmаn размером не менее 12, с обычными интервалами.

Если вам что-то непонятно из договора банковского займа, не стесняйтесь задавать вопросы менеджеру, уточните права и обязанности сторон, какие последствия вас могут ожидать в случае просрочки. При возможности проконсультируйтесь с юристом. Помните, оформление кредита – большая ответственность!

– В договоре займа кредитная организация указывает, какой будет годовая эффективная ставка вознаграждения. Что она означает?

– Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) – это общая сумма всех платежей, которая включает в себя размер ежемесячных платежей и комиссий, связанных с выдачей и обслуживанием займа.

С 2011 года ГЭСВ по всем видам банковских займов и микрокредитов была единой и составляла 56%, но с 2021 года предельные ставки вознаграждения по банковским займам стали дифференцированными. По беззалоговым банковским займам и микрокредитам предельное значение ГЭСВ сохранено на уровне 56%. По залоговым займам предельное значение ГЭСВ снижено до 40%; по ипотечным жилищным займам – до 25%; по залоговым микрокредитам, выдаваемым на срок до 45 дней и на сумму до 50 МРП, – снижено с 30% до 20%.

– Кредитная организация может предложить заемщику дифференцированный, аннуитетный или другой метод погашения основного долга. Александр Леонидович, какому из них отдать предпочтение?

– Дифференцированный метод подразумевает погашение основного долга равными долями. Ежемесячный платеж с каждым месяцем уменьшается за счет того, что основной долг погашается равными долями, а проценты начисляются на остаток долга. Это выгодно, если вы планируете досрочное погашение. К примеру, вам одобрили кредит на 1,5 миллиона тенге сроком на 36 месяцев, процентная ставка 29% годовых. В первый месяц платеж составит 77 916,67 тенге, во второй – 76 909,72 тенге, в третий – 75 902,78 тенге и далее по убывающей. В последний месяц ежемесячный платеж составит 42 673,61 тенге.

При аннуитетном методе равные ежемесячные выплаты растягиваются на весь срок кредитования. По основному долгу платежи увеличиваются, а по вознаграждению уменьшаются, то есть в первые месяцы основная сумма платежей уходит на погашение вознаграждения. К примеру, при тех же исходных данных (кредит на 1,5 миллиона тенге сроком на 36 месяцев с процентной ставкой 29% годовых) ежемесячный платеж до конца срока действия договора будет равен 62 858,57 тенге.

Иной метод в соответствии с внут­ренними правилами кредитной организации может выглядеть так. К примеру, вы оформили кредит на 1 миллион тенге со ставкой вознаграждения 29% на 1 год. По согласованию с кредитной организацией вам необходимо будет вернуть заем в конце срока с вознаграж­дением в сумме 1 290 000 тенге.

– Нужно ли обращать внимание на сроки кредитования?

– Безусловно, от них зависит сумма переплаты. Чем дольше срок кредитования, тем переплата по кредиту будет больше.

Уточните у консультанта, каковы условия частичного или полного досрочного погашения займа, есть ли возможность досрочного погашения на любом этапе без штрафов и переплат. Согласно законодательству, банки не вправе взимать неустойку или применять другие виды штрафных санкций за досрочное погашение займов. Исключением являются случаи частичного или полного досрочного погашения основного долга: до шести месяцев с даты получения займа, выданного на срок до одного года, и до одного года с даты получения займа, выданного на срок свыше одного года. При этом проценты банку вы будете оплачивать только за фактические дни пользования кредитом.

– Может ли банк или МФО после подписания кредитного договора изменить его условия?

– Кредитным организациям зап­рещается изменять в одностороннем порядке в сторону увеличения установленные на дату заключения договора размеры и порядок расчета комиссий и платежей по обслуживанию кредита. Им также запрещено вводить новые виды комиссий и иных платежей в рамках заключенного договора. Они также не имеют права взимать неустойку или иные виды штрафных санкций за досрочное погашение займов, за исключением случаев, которые я упомянул ранее.

Кредитные организации также не вправе взимать неустойки или иные виды штрафных санкций, если дата погашения основного долга или вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день, и уплата вознаграждения или основного долга производится в следующий за ним рабочий день. Однако иногда кредитные организации все же могут изменить договор в одностороннем порядке.

– В каких случаях?

– Только в сторону улучшения условий для заемщика. Например, в случае уменьшения или полной отмены комиссий и иных платежей за оказание услуг, связанных с обслуживанием займа, уменьшения или полной отмены неустойки (штрафа, пени). Допускается изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения по договору, а также в случае отсрочки и (или) рассрочки платежей по кредиту.

Банк вправе уменьшить денежные обязательства по ипотечному займу, выданному в иностранной валюте, заменив иностранную валюту займа на национальную. Об изменении условий договора банк обязан уведомить заемщика. А тот вправе отказаться, если обратится в кредитную организацию в течение 14 календарных дней с даты получения уведомления об изменении условий договора.

– Александр Леонидович, о чем еще часто забывают заемщики?

– О том, что окончательные условия будут указаны в договоре. Поэтому, повторюсь: подписывая договор, его надо внимательно изучить. Не все граждане вникают в суть договора, ставя под ним свою подпись, после чего у них могут возникнуть неожиданные проблемы с исполнением обязательств.

Погашать кредит надо вовремя. Поэтому соблюдайте график вып­лат, установите на свой телефон напоминание о дате планового платежа. Лучше всего оплатить ежемесячный платеж заблаговременно, за 5–7 рабочих дней до даты платежа, чтобы деньги успели поступить на ваш счет. Если появилась возможность погасить кредит досрочно, то обязательно этим воспользуйтесь. Для частичного или полного досрочного погашения кредита заемщику необходимо написать заявление в кредитную организацию.

Если вы погасили кредит досрочно, то уточните у менеджера, получилось ли это сделать. Порой надо правильно оформить досрочное погашение в мобильном приложении. Обязательно возьмите в кредитной организации справку, подтверждающую, что кредит закрыт.

– Что нужно предпринять в случае возникновения просрочки по кредиту?

– С 1 октября 2021 года в Казах­стане действует единый правовой режим урегулирования кредитными организациями проблемной задолженности заемщиков – физических лиц. Если заемщик не исполняет свои обязательства, то кредиторы обязаны уведомить его о возникшей просрочке в течение 20 дней с момента ее наступления способом и в сроки, предусмотренные в договоре. Кредитор должен сообщить о возникновении про­срочки и необходимости внесения платежей по договору с указанием размера просроченной задолженности на дату, указанную в уведомлении, и напомнить о праве заемщика – физического лица по договору обратиться к нему и о последствиях неисполнения заемщиком своих обязательств.

– Некоторые заемщики, зная о просрочке и даже получив уведомление от кредитора, пытаются потом доказывать, что не знали об этом. Может ли такое «неведение» как-то им помочь?

– Уведомление считается доставленным, если оно направлено заемщику одним из трех способов, преду­смотренных договором. К примеру, на адрес электронной почты или по месту жительства, которые указаны в договоре, заказным письмом с уведомлением о его вручении, в том числе если оно получено одним из совершеннолетних членов семьи заемщика, проживающим по указанному адресу. Банк может доставить уведомление, используя также иные средства связи, позволяющие зафиксировать его получение заемщиком.

Если у заемщика возникла про­сроченная задолженность по займу, то ни в коем случае нельзя скрываться от кредитора. Необходимо в течение 30 дней обратиться в банк или МФО для реструктуризации кредита с письменным заявлением. Если ничего не предпринимать, то кредитор может обратиться с иском в суд о взыскании суммы долга или залога во внесудебном или судебном порядке, передать задолженность на досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству.

Кредитная организация вправе взыскивать в бесспорном порядке средства, имеющиеся или поступающие на счета заемщика. Кредитор также может уступить право по договору займа третьему лицу или принять другие меры в соответствии с действующим законодательством.

– Заемщики боятся, что на просроченный кредит будут начислены проценты...

– С прошлого года действуют новые меры. Банкам запрещено требовать выплаты вознаграждения, неустойки (штрафы и пени), комиссий и иных платежей по истечении 180 дней просрочки обязательств по всем займам. До этого действовал запрет только по ипотечным жилищным займам.

– Александр Леонидович, что предпринять, если с кредитором достичь согласия не удалось?

– Заемщик может обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. Однако есть одно «но»: вы обязательно должны представить доказательства своего обращения в банк или МФО и того, что взаимоприемлемое решение так и не было достигнуто. Поэтому все заявления, которые вы подаете для реструктуризации своего кредита в банк или МФО, сохраняйте, не теряйте, как и письменный ответ вашего кредитора.

Дополнительно для урегулирования разногласий заемщик может обратиться к банковскому омбудсмену, оказывающему бесплатные услуги. Что бы ни случилось, откладывать обращение в банк, агентство или к омбудсмену не нужно.

Долговые обязательства влекут за собой серьезные последствия для психики. Возникновение внезапных долгов, кредитование неудачно выстроенного бизнеса, который оказался на грани банкротства, все это ложится на плечи должника. Мысли о долгах приводят к паническим атакам, ввергают в состояние страха и депрессии. Поэтому стоит серьезно и осознанно отнестись к вопросам, связанным с кредитованием, и повышать свою кредитную ответственность!