Взять на особый контроль ситуацию с индийской коноплей на юге РК попросил сенатор

Общество
Лаура Тусупбекова
Фото из открытых источников
Депутат Сената Владимир Волков встревожен распространением в Кызылординской области индийской конопли, которая содержит в 5 раз больше наркотически активного компонента, чем чуйская. Соответствующий депутатский запрос с просьбой взять ситуацию под особый контроль на имя министра внутренних дел он озвучил в ходе пленарного заседания верхней палаты Парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Поводом депутатского запроса послужила публикация в одном из официальных изданий страны о распространении так называемой индийской конопли в Кызылординской области. Как известно, климатические условия Кызылординской области благоприятны для выращивания данного сорта конопли", – отметил сенатор.

Депутат напомнил, что, по информации МВД, по содержанию наркотически активного компонента индийская конопля превышает дикорастущую чуйскую в пять раз.

В связи с этим сенатор просит взять под особый контроль сложившуюся ситуацию.

"Только за 2017 год по Кызылординской области было выявлено 475 наркопреступлений, что на 120 больше, чем в 2016 году. А в период с 2012 по 2017 год в Кызылординской области количество наркоплантаций выросло до 84", – констатировал депутат.

По его информации, согласно статистике количество осужденных лиц за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотическое вещество, за 2016-2017 годы и три месяца 2018 года составило 342.

"Из них по Южно-Казахстанской области – 162, по Кызылординской – 104, по Жамбылской области – 10", – отметил депутат.

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