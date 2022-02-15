Взятка обернулась штрафом

В петропавловском городском суде рассмотрено уголовное дело по факту мошенничества в отношении руководителя управления государственных доходов Кызылжарского района.

Под предлогом оказания содействия в изменении налоговых показателей чиновник обманным путем завладел денежными средст­вами в сумме 1 250 000 тенге. Вина подсудимого была доказана показаниями потерпевшего и письменными материалами.

Прокурор просил назначить наказание в виде трех лет и шес­ти месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в государст­венных органах.

Подсудимый признал свою вину. И суд счел чистосердечное его раскаяние и наличие малолетнего ребенка смягчающими обстоятельствами.

Приговором суда бывший руководитель управления госдоходов Кызылжарского района осужден к штрафу в 10-кратном размере похищенного имущества. С учетом времени содержания под стражей в срок назначенного наказания сумма штрафа составила 10 271 388 тенге. Кроме того, осужденный пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе. В доход государства конфискована полученная им сумма 1 250 000 тенге.