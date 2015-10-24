Взятка – враг учебы Инеш БЕРЖАНОВА, Астана

Как отметил в приветственном слове вице-министр образования и науки РК Такир Балыкбаев, задачи совета сводятся не столько к силовым мерам пресечения коррупционных деяний, сколько к профилактике правонарушения в вузах, созданию атмосферы нетерпимости к ее проявлениям. При этом наряду с мнением профессорско-педагогического состава учитывается и позиция самих студентов, которые методом анонимного анкетирования представляют свое видение картины. Однако при любом раскладе за произошедшие в стенах вуза прецеденты в первую очередь отвечает ректор.

– Руководителей, способствующих появлению коррупции, мы дальше терпеть не будем. Уличенные в подобном ректоры однозначно не должны заниматься делами вуза, – подчеркнул Т. Балыкбаев.

Вместе с тем исполняющий обязанности директора департамента высшего, послевузовского образования и международного сотрудничества Серик Омирбаев считает, что для искоренения коррупции в высших учебных заведениях также стоит детально рассмотреть вопрос о формировании у студенческой молодежи необходимых знаний. В связи с этим в обработку уже поступило предложение о включении антикоррупционной тематики в учебную программу по дисциплине «Основы права». Более того, нужно, чтобы сами вузы занимались разработкой и претворением в жизнь собственных программ, социологических исследований. В числе уже утвержденных рекомендаций совета на будущий год большое значение имеет введение официального мониторинга вузов на предмет выявления коррупционных правонарушений. Таким образом, ежегодно будет составляться рейтинг нерадивых университетов и колледжей Казахстана.

– В 33 вузах страны уже работают самостоятельные комиссии по противодействию коррупции, – отметил С. Омирбаев. – Эти совещательные органы могут внести значительный вклад в профилактику взяточничества в системе образования.

К слову, именно благодаря работе названных структур были определены наиболее частые причины для совершения правонарушений в этой сфере. Среди них – необъективная оценка абитуриентов при поступлении, а также при подготовке курсовых и дипломных работ, сдаче экзаменацион­ных сессий. Есть случаи создания рабочих мест для несуществующих педагогов. По мнению членов совета, не менее важно иметь телефоны доверия в стенах учебного заведения, страничку по противодействию коррупции на официальном портале вуза.

О том, как обстоят дела в университетах страны на текущий момент, уже на следующем заседании обещают отчитаться представители молодежного крыла «Жас Отан». Ими будут озвучены результаты республиканской акции «Чистая сессия», охватившей все вузы и колледжи Казахстана.

В рамках заседания также прошла торжественная церемония подписания Декларации ректоров по противодействию коррупции в высших учебных заведениях. Документ, уверены разработчики, будет содействовать тому, чтобы за коррупционные действия не просто наказывались по закону, но и все случаи предавались общественной огласке.