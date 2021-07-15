Взятки за покровительство брал глава департамента одного из филиалов КТЖ

Директора Департамента пути и сооружений Филиала АО "НК "КТЖ" задержали за регулярное получение взяток, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.
"Антикоррупционной службой по результатам мероприятий, проведенных совместно с Главной транспортной прокуратурой РК, задержан директор Департамента пути и сооружений Филиала АО "НК "КТЖ" - "Дирекция магистральной сети", который продолжительное время на системной основе получал деньги от руководителей территориальных подразделений за общее покровительство по службе", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы Антикора, всего он получил более 5 млн тенге. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.
Окончательное решение о виновности будет определено судом. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.