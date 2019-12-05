Взятку в виде зимних шин получила чиновница в Костанайской области

Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении заместителя директора филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" указанной области по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает Kazpravda.kz.
"Она подозревается в получении от представителя юридического лица взятки в виде комплекта зимних шин стоимостью 180 тыс. тенге для автомашины марки "Range Rover" за способствование в ускоренном получении государственной услуги. Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции.
Окончательное решение в отношении подозреваемой, с определением степени ее виновности, будет вынесено судом.
"Она подозревается в получении от представителя юридического лица взятки в виде комплекта зимних шин стоимостью 180 тыс. тенге для автомашины марки "Range Rover" за способствование в ускоренном получении государственной услуги. Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции.
Окончательное решение в отношении подозреваемой, с определением степени ее виновности, будет вынесено судом.