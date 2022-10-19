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Общество

Взятую напрокат машину пытался продать алматинец

Житель Алматы пытался продать взятую напрокат машину. Ему предъявлено обвинение по статье "Мошенничество", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В течение нескольких месяцев гражданин Б. с двумя соучастницами брали в аренду автомашины. Однажды, покатавшись несколько дней, он выложил объявление о продаже данного авто по заниженной цене. Покупателям злоумышленник объяснил, что в данный момент документов на машину нет. Заверял, что сейчас закончит оформление и получит документы, а пока предлагал оставить залог, половину суммы от стоимости. Взяв задаток в сумме 6 миллионов тенге, он скрылся", – рассказал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

По факту мошенничества начато досудебное расследование по ст.190 ч.3 п.1 УК РК.

На период следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Роль его соучастниц сейчас выясняется.

"Известно, что мужчина их брал с собой на встречу с "клиентами" для убедительности, чтобы не вызвать подозрений в своих корыстных планах. Сейчас следствие работает по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемых", – резюмировал Абулхайыр.

 

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