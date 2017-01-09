​Взяты под стражу

О том, что правоохранительные органы проводят проверку в АО «ЕНПФ», Национальный банк Казахстана сообщил еще в конце прошлого года. Тогда же сообщалось, что проверка осуществляется по операциям, совершенным АО «ЕНПФ» в отношении инвестирования собственных активов, которые формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО «ЕНПФ» самостоятельно, в отличие от пенсионных накоплений граждан, которые отделены от баланса фонда. Инвестированием пенсионных накоплений граждан занимается Национальный банк. Эту работу он ведет исключительно по направлениям, одобренным Советом по управлению Нацио­нальным фондом Республики Казахстан.

По информации Нацбанка, внимание правоохранителей привлек­ла сделка по покупке АО «ЕНПФ» облигаций компании ТОО «Бузгул Аурум» на сумму 5 млрд тенге. Досудебное расследование по этому факту начал депар­тамент Комитета национальной безопасности по городу Алматы.

Вчера стало известно, что Алмалинским районным судом города Алматы вынесено постановление о санкционировании меры пресечения в виде ареста в отношении председателя правления АО «ЕНПФ» Руслана Ерденаева, начальника управления финансовых рисков департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Мусы Бахтова, председателя наблюдательного совета АО «Алатау Мунай Алтын» Бахытжана Кенжебаева, директора ТОО «Бузгул Аурум» Азата Найзагарина.

«Органами досудебного расследования Р. Ерденаев и другие подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности. Им предъявлено обвинение по ст. 189 ч. 4 п. 2 (прис­воение и растрата вверенного чужого имущества) Уголовного кодекса Республики Казахстан. Постановлением суда в отношении подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», – сообщила пресс-служба суда города Алматы.

Правоохранительные органы, ведущие следствие, пока не комментируют ход расследования. Предполагается, что детали громкого дела станут известны после его поступления в суд.