​Взыскали алименты

Мероприятия проводились в несколько этапов: обсуждение проблемных вопросов с участием представителей государственных и правоохранительных органов и общественности, работа с взыскателями, для которых алименты являются основным средством содержания детей, профилактические беседы с неплательщиками алиментов, привлечение к административной и уголовной ответственности должников.

По данным статистики, на 1 апреля 2016 года из 223 660 человек, обязанных по решению суда выплачивать алименты на содержание детей, только 62 368 граждан делают это добровольно. Остальные 70% числятся в списках должников. По итогам акции остро нуждающимся семьям оказана помощь в организации отдыха для детей.

Как известно, в Плане нации «100 конкретных шагов» обозначены основные направления развития правовой системы страны. В рамках реализации 27-го шага активно идут процессы преобразований в сфере частного судебного исполнения. Поэтапно сокращается количество государственных судебных исполнителей, совершенствуется работа института частного судебного исполнения. Сейчас основная часть дел по взысканию алиментов передана в его ведение.