Взыскание – не сахар Свежий выпуск 427 Сергей ГОРОВ, Павлодар

Как сообщили в антимонопольном ведомстве, их сотрудникам удалось доказать в суде факт ценового сговора между оптовыми поставщиками сахара. Суд признал фирмы ТОО «Ирвема», ТОО «Риза-ПВ» и ТОО «Интер-2», занимающиеся оптовой поставкой данного товара, виновными по статье «Антиконкурентные согласованные действия субъектов рынка».

На них наложено административное взыскание в рамках санкции статьи, что составляет три процента от дохода, полученного в результате монополистической деятельности, с конфискацией полученной прибыли.

Установлено, что данные фирмы намеренно с июля по август 2015 года завышали цены на сахар на 10–15%. На рассмотрении суда находятся материалы в отношении еще одного сахарного оптовика, подозреваемого в аналогичном правонарушении.



