Взывая к разуму

Мошенничество стало самым популярным видом преступления в Мангистау в этом году. Аферисты обошли даже постоянных лидеров антирейтинга – наркодельцов, воров и хулиганов.

Как сообщили сотрудники областной прокуратуры, из общего количества преступлений 25% приходится на мошенничество. И это, стоит оговориться, только те случаи, которые официально зарегистрированы. Сотни тысяч ежедневных попыток обмана граждан остаются незафиксированными.

– Если в прошлые годы больше всего нас волновал такой вид преступности, как кражи, то в нынешнее время основным бичом у нас является мошенничество. Раскрывается только половина из поступающих заявлений. Почему? Потому что звонят с неизвестных номеров, из разных стран, деньги уходят в непонятном направлении. В современных условиях такие преступления раскрывать очень тяжело, – отмечает первый заместитель прокурора Мангистауской области Марат Тойжан.

Известно, что схемы мошенничества с каждым днем совершенствуются. На примере своих же коллег местные стражи порядка знают, насколько убедительными могут быть аферисты и как тяжело бывает им отказать.

– Есть примеры, когда жертвами мошенников становились наши же ветераны. На сайте Правительства все данные руководителей правоохранительных органов указаны. И аферисты умудряются ссылаться на наших сотрудников, например, на меня. Говорят, что мы поручили перевес­ти деньги на счет. Естественно, жертвы мошенников исполняют требования. Это сейчас большая проблема. И главное, что из общей суммы ущерба возмещается в лучшем случае всего лишь 2%, – сетует Марат Тойжан.

Вернуть деньги, говорят сотрудники правоохранительных органов, возможно только в случаях, когда есть четкие лица – истец и ответчик. И даже тогда нередко возникают проб­лемы. Никакого имущества на мошенниках, как правило, не зарегистрировано. Многие предпочитают «отмотать срок» в тюрьме, но не выплачивать нанесенный ущерб.

Одним из ярких эпизодов мошенничества в Мангистау были случаи с автокредитованием. В последних числах весны десятки жителей региона вышли на центральную площадь Актау с требованием снять с них автокредиты на огромную сумму. Люди заверяли, что стали жерт­вами обмана.

– Мне сказали, что на меня в банке на три месяца оформят кредит на покупку Lexus 570. Мол, его быстро погасят, а мне выдадут вознаграждение в 150 тысяч тенге за помощь. Мошенники говорили, что, пока кредит за машину не закроют, она будет находиться на стоянке банка. С меня взяли только подпись, все документы, связанные с автокредитом забрали, машину я тоже не видел. Но я был уверен, что автомобиль оформили на меня, и если они не закроют кредит, то я спокойно его заберу. Я предприниматель, кредитная история у меня хорошая, но автокредит в 25 миллионов –очень большой. Ежемесячно мне нужно выплачивать около полумиллиона – неподъемная сумма, идет просрочка, – рассказал тогда некий Жандос Кемалов.

А ведь таких доверчивых граж­дан, по данным прокуратуры, только в Мангистауской облас­ти – 282 человека. И это лишь по автокредитованию. Еще около тысячи потерпевших зарегистрированы в делах по финансовым пирамидам. Жертвами обмана ежедневно становятся тысячи казахстанцев по всей стране. Остановить это, считают полицейские, возможно только повышением личной финансовой грамотности.

– Проводятся разъяснительные работы с населением. В Актау мы даем объявления по громкоговорителям, привлекаем прессу. Планируем внедрить в школах уроки финансовой грамотности, чтобы объяснять детям как не стать жертвами мошенников, – говорит Марат Тойжан. – На сегодняшний день наиболее эффективным механизмом противодействия аферистам остается категоричное их игнорирование. Мне, например, самому раза по 2–3 в день могут звонить. Ничего не объясняю, кладу трубку.

Найти, куда уходят деньги, технически сложно, а зачастую практически невозможно. Телефонные мошенники, как правило, работают из других стран, комментируют в прокуратуре. Однако в цепочке бесконечного обмана существуют не только потенциальные жертвы и непосредственные мошенники. В правоохранительных органах не исключают, что паспортные данные граждан, их место работы и личную информацию «сливают» конкретные сотрудники различных учреждений. Также стражи порядка подозревают наличие подельников среди работников банков в схемах по выдаче крупных кредитов.

Все версии обрабатываются, подозреваемые допрашиваются. Доказать причастность тех или иных лиц в мире современных технологий проблематично, поскольку найти личную информацию о любом человеке в цифровом виде не так сложно. Среднестатистический казахста­нец оставляет свои данные не только в банках и государственных органах, но и на различного рода площадках: в интернет-магазинах, маркетплейсах, поликлиниках, частных кабинетах и в социальных сетях.

Схем обмана у мошенников великое множество. Ежедневно их запасы идей пополняются новыми. Работники прокуратуры считают, что у аферистов существует некая градация населения по доходам. Так, безработным, перебивающимся случайными заработками, как правило, звонят с предложением о подработке. Тем же, кто является обеспеченным человеком, по мнению мошенников, звонят «серьезные люди из инвестиционных компаний». Наилучший вариант не стать жертвой обмана – не доверять звонкам от неизвестных лиц.

Бывают случаи, когда на мошенников человека могут вывести хорошие знакомые и даже друзья. Важно помнить, что профессиональные аферисты – отличные психологи. Их главными навыками в обмане является коммуникабельность, презентабельный внешний вид, убедительность. По словам сотрудников правоохранительных органов, современные аферисты вполне могут предоставлять расписки, юридические документы, какие-то справки из банков о невероятных доходах. Однако на деле, в суде, все эти бумаги оказываются бесполезными.

В прокуратуре советуют, преж­де чем вкладывать средства в инвестиции, тщательно проверять компанию всеми возможными способами, включая звонок в департамент экономических расследований для уточнения, не является ли данная компания подозрительной. Все свои действия важно согласовать с профессиональными юристами.

Отдельный вид деятельности мошенников – частные объявления на слабоконтролируемых сайтах. Стражи порядка советуют наотрез отказываться от предоплаты за товар или услугу. Еще лучше пользоваться надежными, казахстанскими сайтами объявлений со строгим контролем и офисами в стране. Так в случае обмана у вас хотя бы будет возможность обратиться с претензией к администрации сайта и попробовать найти мошенника.