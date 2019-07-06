WAIFC вручил Почетную награду Нурсултану Назарбаеву за создание МФЦА

Президент
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Фото пресс-службы МФЦА
Всемирный альянс международных финансовых центров (WAIFC) передал Почётную награду Первому Президенту Республики Казахстан - Елбасы Нурсултану Назарбаеву, за создание МФЦА, а также в знак признания значительных заслуг Елбасы в развитии глобального Сотрудничества среди международных финансовых центров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МФЦА.



Передача награды состоялась в рамках ежегодной финансовой конференции «Astana Finance Days». На церемонии вручения от имени Первого Президента награда была принята управляющим МФЦА Кайратом Келимбетовым.

Во время выступления перед членами правления Всемирного альянса международных финансовых центров Келимбетов отметил достижения МФЦА за первый год его функционирования.

«Следуя указу Первого Президента, МФЦА сумел установить партнёрские отношения со многими развитыми и развивающимися международными финансовыми центрами и биржами во всём мире», - сказал он.



От имени WAIFC управляющий директор, д-р Йохен Бидерманн передал Первому Президенту Республики - Елбасы почетную награду в знак признания ключевой роли МФЦА в привлечении инвестиций в экономику страны благодаря созданию привлекательной и открытой международной среды для инвестирования в финансовые услуги, в развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечении его интеграции с международными рынками капитала.

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