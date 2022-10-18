WBA поставила Головкину жесткий ультиматум

Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса прокомментировал информацию о том, что «суперчемпиону» мира в среднем весе по их версии Геннадию Головкину будет назначено в следующем бою подраться с обязательным претендентом по линии IBF Эскивой Фалькао, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Как пояснил Мендоса, данное решение было принято в сотрудничестве с его коллегой из IBF Дэрилом Пиплзом.

«Это совместное решение. Мы все взвесили, и я согласился с кандидатурой Фалькао», — сказал Мендоса в беседе с izquierdazo.com.

Как пояснил функционер, на этот раз Головкину не будут предоставлять каких-либо исключений для проведения добровольных защит.

Ранее WBA уже пошла на уступку, позволив GGG провести бой за «абсолют» на категорию выше против Сауля «Канело» Альвареса в сентябре — он закончился победой мексиканца единогласным решением судей.

По плану IBF и WBA, победитель боя Головкин — Фалькао должен будет затем провести еще одну защиту — уже по линии WBA с «регулярным» чемпионом мира в средней категории Эрисланди Ларой.

«В ближайшее время Головкину будет предъявлено двойное обязательство — сначала бой с Фалькао, а затем победитель должен будет подраться с Ларой. От нас больше не будет никаких дополнительных разрешений для Головкина. Думаю, что и от IBF их также не будет», — добавил глава WBA.