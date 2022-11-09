WBA сделала официальное заявление по ситуации с Айдосом Ербосынулы

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выпустила на своем официальном сайте заявление относительно ситуации с казахстанским боксером второго среднего веса Айдосом Ербосынулы, который получил тяжелую черепно-мозговую травму в бою за их «обычный» титул чемпиона мира в суперсреднем дивизионе с кубинцем Давидом Моррелем 6 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

После боя, который завершился нокаутом в 12-м раунде, Ербосынулы был срочно доставлен в больницу, где ему было диагностировано кровоизлияние в мозг.

«Всемирная боксерская ассоциация (WBA) внимательно следит за ситуацией с Айдосом Ербосынулы, который был госпитализирован в больницу Миннесоты после боя с Дэвидом Моррелем в прошлую субботу.

Казахстанский боец провел тяжелый поединок против кубинца и проиграл нокаутом в 12-м раунде после напряженного боя, в котором он вложил все свое сердце в попытке одержать победу.

С воскресенья в различных сообщениях отмечалось, что Ербосынулы был помещен в искусственную кому и что за его состоянием следит медицинский персонал. В воскресенье промоутеры Ербосынулы из Suleimen Promotions опубликовали заявление, подтверждающее, что боксер госпитализирован и что, по сообщениям врачей, его жизни ничто не угрожает.

Айдос будет находиться под медицинским наблюдением в течение следующих двух недель в ожидании дальнейшего развития ситуации. Команда казахстанца попросила в это время уважать частную жизнь его семьи.

WBA будет следить за происходящим и надеется, что восстановление Ербосынулы будет быстрым и удовлетворительным. Кроме того, мы просим весь боксерский мир молиться за него», – говорится в обращении WBA.

Отметим, что ранее в СМИ сообщалось, что казахстанский боксер Айдос Ербосынулы после поражения нокаутом от кубинца Давида Морреля оказался в критическом состоянии и введен в медицинскую кому. Однако 7 ноября компания Suleimen Promotions, представляющая интересы спортсмена, опровергла эту информацию. Ссылаясь на слова медиков, здесь подчеркнули, что угрозы для жизни боксера нет, и он будет находиться под наблюдением около 2 недель.