WBC официально объявил бой Мейирима Нурсултанова за титул чемпиона мира

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Всемирный боксёрский совет (WBC) представил официальный постер поединка между непобеждённым казахстанцем Мейиримом Нурсултановым (20-0, 11 КО) и американцем Хесусом Рамосом-младшим (24-1, 19 КО), в котором будет разыгран временный титул чемпиона мира в среднем весе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

О противостоянии Нурсултанова и Рамоса-младшего было известно ранее, однако теперь WBC отдельно объявил бой на официальном постере, подтвердив его статус, а также напомнив точную дату и время битвы. Поединок состоится 19 сентября в Сан-Диего (США).

Победитель встречи получит статус обязательного претендента на полноценный титул WBC в среднем весе. Действующим чемпионом мира по этой линии является представитель Доминиканской Республики Карлос Адамес (25-1-1, 18 КО).

Предстоящий поединок станет первым для 32-летнего Нурсултанова за продолжительное время. Последний раз казахстанский боксёр выходил на ринг в 2023 году в Ташкенте, где единогласным решением судей победил чилийца Хулио Аламоса (16-3, 9 КО).

Нурсултанов пока не знает поражений на профессиональном ринге. В его активе 20 побед, 11 из которых он одержал нокаутом.

Рамос-младший также подходит к бою после победы. В декабре прошлого года американец в Сан-Антонио единогласным решением судей одолел соотечественника Шейна Мозли-младшего (23-5, 13 КО).