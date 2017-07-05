WBC открыл голосование за дизайн специального пояса к бою Головкин – Альварес

Спорт
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Всемирный боксерский совет представил варианты дизайна специального пояса для победителя боя Геннадий Головкин – Сауль Альварес, который пройдет 16 сентября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на sports.kz.

Титул будет носить имя экс-президента Мексики Адольфо Лопеса Матеоса.

Проголосовать за понравившийся вариант можно по этой ссылке.

Напомним, Альварес бросил вызов Головкину после победы в бою с Хулио Сесаром Чавесом-младшим. GGG вышел на ринг и лично принял его вызов.

Принять у себя 16 сентября бой Головкина и Альвареса изъявляют желание крупнейшие арены мира.

Фаворитом этого поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанца: коэффициент на его победу – 1,7.


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