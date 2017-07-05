WBC открыл голосование за дизайн специального пояса к бою Головкин – Альварес

Всемирный боксерский совет представил варианты дизайна специального пояса для победителя боя Геннадий Головкин – Сауль Альварес, который пройдет 16 сентября, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на sports.kz
.
Титул будет носить имя экс-президента Мексики Адольфо Лопеса Матеоса.
Проголосовать за понравившийся вариант можно по этой ссылке.
Напомним, Альварес бросил вызов Головкину
после победы в бою с Хулио Сесаром Чавесом-младшим. GGG вышел на ринг и лично принял его вызов.
Принять у себя 16 сентября бой Головкина и Альвареса изъявляют желание
крупнейшие арены мира.
Фаворитом этого поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанца: коэффициент на его победу – 1,7.