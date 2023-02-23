WBO назначила Алимханулы соперника на защиту титула

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Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) официально проведет вторую защиту титула с Лиамом Смитом (33-3-1, 20 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

WBO обязала стороны соглашения начать переговоры по вопросу организации боя. Сторонам предоставляется 20 дней на достижение соглашения. В случае невозможности достичь договоренностей в течение отведенного времени комитет будет проводить процедуру продажи прав на бой в соответствии с положениями WBO для чемпионатов мира.

Минимальная приемлемая ставка для дивизиона WBO в среднем весе составляет 200 тысяч долларов. Любая из сторон может запросить церемонию продажи прав на бой в любое время в ходе переговорного процесса.

В свою очередь Алимханулы сделал эмоциональное признание после решения WBO.

"Честно говоря, я устал от отказов оппонента! Я надеюсь, что мой следующий соперник будет драться со мной. Но я обещаю вам, что буду одним из самых популярных боксеров в мире. Всем известно, что если у тебя есть цель и ты в нее веришь, то ты ее достигнешь", - написал он в Twitter.

Алимханулы последний раз на ринг поднимался в ноябре прошлого года, когда судейским решением выиграл у британца Дензела Бентли (17-2-1, 14 КО) - 116-112 дважды и 118-110, тем самым успешно проведя первую защиту титула по линии WBO.

В январе Смит сенсационно победил своего соотечественника Криса Юбенка-младшего (32-3, 23 КО), нокаутировав его в четвертом раунде.