WBO огласила решение по чемпионскому бою Алимханулы и Шираза

Промоутерские компании Queensberry Promotions (сторона Шираза) и Top Rank (сторона Алимханулы) имели время на добровольные переговоры до 10 сентября, но компромисс так и не был найден

Фото: Queensberry Promotions | Жанибек Алимханулы и Хамза Шираз в марте 2024 года в Эр-Рияде

Всемирная боксёрская организация (WBO) официально назначила промоутерские торги по чемпионскому бою во втором среднем весе между обладателем титула, британцем Хамзой Ширазом и претендентом из Казахстана Жанибеком Алимханулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Процедура Purse Bid состоится сегодня, 16 сентября, в 23:00 по времени Казахстана в штаб-квартире организации в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Команды боксёров не смогли прийти к согласию до установленного дедлайна, поэтому организатор поединка определится на открытом аукционе.

• Минимальный размер ставки: организаторы обязаны предложить не менее 300 000 долларов.

• Прямая трансляция: торги будут показаны в прямом эфире на официальных цифровых ресурсах и YouTube-канале WBO.

По регламенту WBO схема распределения гонораров зависит от локации поединка:

• Схема А (75% на 25%): если бой пройдёт в Великобритании (на родине чемпиона), по месту его проживания или на нейтральной территории, Хамза Шираз получит 75% от общего гонорара, а Жанибек Алимханулы - 25%.

• Схема B (80% на 20%): если бой удастся организовать в Казахстане или по месту гражданства претендента, доля действующего чемпиона увеличится до 80%, а доля казахстанца составит 20%.

Стоит отметить, что промоутерские компании Queensberry Promotions (сторона Шираза) и Top Rank (сторона Алимханулы) имели время на добровольные переговоры до 10 сентября, но компромисс так и не был найден.

При этом в боксёрском сообществе активно обсуждается сценарий, при котором Шираз может отказаться от чемпионского пояса, если финансовые предложения на предстоящих торгах покажутся его команде недостаточно высокими для столь рискованного боя.