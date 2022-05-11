WBO сделала заявление о чемпионском бое Жанибека Алимханулы

Всемирная боксерская организация (WBO) напомнила о статусе грядущего боя между казахстанским боксером Жанибеком Алимханулы (11-0, 7 КО) и британцем Дэнни Дигнумом (14-0-1, 18 КО), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок состоится 21 мая в Лас-Вегасе.

«Обращаем ваше внимание на то, что предстоящий бой между Жанибеком Алимханулы и Дэнни Дигнумом будет за «временный» титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе», — гласит сообщение организации.

Ранее WBO назначила Алимханулы обязательным претендентом на полноправный титул WBO в среднем дивизионе, которым владеет Деметриус Андраде, однако американец не пожелал проводить его защиту, а вместо этого поднялся во второй средний вес ради поединка с Заком Паркером за пояс «временного» чемпиона WBO в этой категории.