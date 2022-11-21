WBO вынесла официальное решение по бою Алимханулы – Мунгия

Всемирная боксёрская организация (WBO) назначила поединок своего чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанца Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО) и мексиканского экс-чемпиона на категорию ниже Хайме Мунгию (41-0, 33 КО), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: sports.kz

Вынесенное накануне решение президент WBO Франсиско Валкарсель анонсировал ещё в конце октября – до того, как Алимханулы 12 ноября провёл защиту против британца Дензела Бентли, победив по очкам, а Мунгия неделей позже буднично нокаутировал проходного аргентинца Гонсало Корию.

«Доводим до вашего сведения, что чемпионский комитет WBO предписывает сторонам начать переговоры о вышеупомянутом бое между Хайме Мунгией и Жанибеком Алимханулы. Сторонам предоставляется 15 дней для достижения соглашения», – говорится в письме, которое организация отправила представителям боксёров.

Алимханулы уверен, что в случае их боя с Мунгией, он оформит досрочную победу над пока не знающим поражений мексиканцем.

Также «Казахский стиль» заявил, что в следующем году надеется добиться боя с абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе Саулем «Канело» Альваресом.

«Если Мунгия согласится, тогда я нокаутирую его, иншаАллах. Затем в конце 2023 года я сражусь с «Канело». Это мой план. Посмотрим, что будет», – написал Жанибек в Twitter.