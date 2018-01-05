WhatsApp навсегда отключили на некоторых телефонах

Как отметили разработчики, отключение будет проходить постепенно, но в итоге мессенджер прекратит работать на всех непопулярных гаджетах, передает Life.ru
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Начиная с января 2018 года, мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых гаджетах. В частности, это относится к устаревшим операционным системам, таким как мобильная Windows версии 8.0 и более старых вариаций. Также нововведение коснется BlackBerry 10 и BlackBerry OS. Разработчики отметили, что отключение будет постепенным, но в конечном счете на всех непопулярных гаджетах WhatsApp работать не будет.
Как отмечается, в 2018 году мессенджер перестанет поддерживать Nokia S40. А еще через два года, к 2020 году, WhatsApp отключится на смартфонах под управлением Android 2.3.7, а также на более старых версиях.