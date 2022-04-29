Www.Немного_о_погоде.Com

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Ирина Захарова-Ильчук

Чтобы понимать анекдоты – нужно читать новости. Чтобы понимать новости – нужно читать анекдоты.

В самом деле, порой просмотр новостей в ленте заставляет всерьез задуматься о том, чтобы сойти с этой планеты на следующей остановке. Вот раньше, помню, будучи ребенком, очень любила смотреть мультфильмы. Еще и спорила с отцом, так как он почему-то предпочитал вместо увлекательных историй смотреть скучные новости.

Конечно, во времена моего нежного возраста мульт­фильмы были несколько другими, чем сейчас. Скажем, история про волка, гоняющегося за остроумным и неуловимым зайцем, приключения домовенка, путешествие ежика сквозь туман, рассказ о дружбе пса и волка, разлетевшийся на цитаты…

Пусть не все было понятно, порой глубинный смысл, заложенный в детском мультике, постигали повзрослев. Такая мультипликация заставляла нас сопереживать, помогать другим, уважать родителей, расширяла кругозор и воспитывала нравственность.

Возможно, подобные фразы из уст престарелого филолога с дипломом учителя звучат пафос­но, кондово, да и сколько можно повторять набившее оскомину «раньше и трава была зеленее, и люди добрее, и сахар слаще». Не совсем. Просто мыслили по-другому, общались без камня за пазухой, да и было как-то честнее. Безусловно, бывали исключения. Но сейчас исключением, скорее, служат чистота и искренность.

Как бы то ни было, в мульт­фильмах моего детства не было пропаганды насилия, жестокос­ти, вульгарности и ложного героизма. Нынче же картинки, мелькающие на экране, либо бессмысленны от слова «совсем», либо с очень поверхностным сюжетом, либо объективно глупые. И какое поколение вырастет на такой морали?

ФАКТЫ_VS_СЛУХИ. ВОЙНА_БЕСКОНЕЧНОСТИ

Ну не будем о грустном, вернемся к новостям. Последние события в мире разбудили уснувших было «экспертов» от медицины и свидетелей вселенского заговора. Правда, они теперь переквалифицировались в политологов и финансовых аналитиков.

Честное слово, уже не смешно. Происходящие события в принципе не добавляют радости. И шутка про то, что мы живем в историческую эпоху, теперь совсем не шутка. Как удачно заметил юзерянин на одном из форумов: «С эрой ковида из жизни пропал элемент удивления. Если ко мне в окно постучит птеродактиль, первым делом я подумаю, что сосед с новым штаммом ошибся этажом».

Кстати, по данным dw.com, власти Китая ввели жесткий локдаун из-за резкого скачка заболеваний COVID-19. 13 марта в Китае было зарегистрировано самое большое число заражений коронавирусом с начала пандемии. В 19 регионах страны за сутки были инфицированы 3 100 человек.

По сообщению ru.sputnik.kz, в Шанхае жители из-за антиковидных ограничений оказались запертыми в своих домах, не могут выйти на улицу, чтобы купить лекарства и еду. В Сети опубликовано видео, где слышно, как жители китайского мегаполиса кричат из окон многоэтажных домов, таким образом выражая свое недовольство из-за введенного в Шанхае карантина.

Трудно их не понять. Помнится, и мы испытали на себе все прелести локдауна. Остается только надеяться, что меры, принятые в нашей стране по вакцинации и профилактике заболевания, уберегут нас от коварного вируса и его штаммов.

Тем временем в Казахстане в развитие интернетизации и отрасли связи вкладываются приличные средства, ведь доступ­ность Интернета – неотъемлемая часть повседневной жизни населения в эпоху цифры. И такое внимание к цифровизации дает свои плоды – медианная скорость загрузки мобильного широкополосного Интернета выросла сразу на 48%, до 18 Мбит⁄сек в январе текущего года, что является лучшим показателем среди стран ЦА.

На фоне общих сложностей мобильные операторы РК сумели не только сохранить, но и улучшить качество связи. По итогам 2020 года доля домохозяйств, имеющих доступ к Интернету через мобильное широкополосное соединение, составила 85,7% против 84,9% в 2019-м. За последний год в рейтинге медианной скорости мобильного широкополосного Интернета Казахстан улучшил свои позиции со 112-го до 91-го места среди 140 стран в январе 2022 года (источник: profit.kz).

А ведь и правда, без Интернета нынче никуда. А когда он доступен даже вдали от городской суеты, в тиши и красоте природы – вообще здорово. Можно делиться впечатлениями от отдыха или вести блог о сельской жизни.

Но тут есть и обратная сторона. На нас сыплется такой ворох информации, что не всегда можно с уверенностью утверждать где правда, а где досужие домыс­лы и откровенное вранье. Да еще и сарафанное радио вещает без перебоев, вырывая слова из контекста и преподнося «новос­ти» во много раз преувеличив и разбавив своими фантазиями и выводами.

Как в том анекдоте: «Ученый в интервью газете: «Все мои рассуждения бессмысленны, если они вырваны из контекста». На следующий день вышла газета с заголовком «Ученый признался, что все его рассуждения бессмысленны!».

Далеко и ходить не надо: неоднократно слышала от знакомых и соседей про поголовное списание кредитов, арест счетов за переводы средств на другие карты, закрытие одного из мессенд­жеров, если не дашь согласие прослушивать и просматривать сообщения, про зомбирующие вышки 5G…

А ведь подобные слухи не родились бы, если б граждане потрудились прочитывать и прослушивать информацию до конца. Ей-богу, иногда кажется, что люди перестали понимать анекдоты, принимая их за новости.

#КАРТЫ_ДЕНЬГИ_2КГ⁄В_ОДНИ_РУКИ

Кстати, о картах. И снова в голове эпизод из детства. Маме на работе выдали зарплатную карту. В то время они были еще не столь популярны, и население бережно хранило денюжку в кошельках, под матрасом или в стеклянной банке.

С появлением пластикового чуда в руках в большинстве своем граждане не изменяли привычке хранить наличные. И в день зарплаты у банкоматов стояли длинные очереди, в которых тусили и мы с мамой. Поступившие средства нужно было обязательно обналичить, ведь в магазинах не принимали оплату картой.

Время шло, появилась возможность не носить с собой бумажные деньги – и необходимость оккупировать банкоматы отпала. Из года в год популярность платежных карт растет. Получают распространение и мобильные приложения с возможностью оплаты через QR-код.

По данным Finprom.kz, к 1 января 2022 года число карт достиг­ло уже 58 млн, то есть на каждого казахстанца приходится более трех карт, а на каждого экономически активного – сразу более шести карт. В 2017 году эти показатели составляли всего 1 и 2,2 карты соответственно.

А еще казахстанцы уверенно используют все способы, предлагаемые финансовой инфраструктурой для безналичной оплаты за рубежом. Так, по итогам 2021 года безналичные платежи через POS-терминалы составили 487,8 млрд тг, или 50,4% от общего объема. На онлайн-способы пришлось 48,9% платежей, или 472,9 млрд тг.

Вот и получается, что кошельки, портмоне и прочие атрибуты для хранения наличных уже не нужны, на их замену пришли картхолдеры. Хотя и сегодня порой вижу, как кто-то раскулачивает банкомат, вытряхивая из него кровно заработанные. Но в основном это люди старшего поколения, так и не привыкшие к современным способам оплаты.

Вот еще интересная фишка, касающаяся безопасности мобильных финансовых приложений. Недавно забыла дома смартфон и поняла это, только запрыгнув в автобус. Транспортную карту уже давно не использую, оплачиваю проезд через QR. Наличных, соответственно, тоже ни копейки, да их и не принимают сейчас в автобусах.

Решение пришло быстро. Увидела знакомую на одном из посадочных мест, объяснила мое горестное положение и получила в руки ее смартфон. Пользуемся мы с ней одним приложением для оплаты, поэтому я спокойно туда зашла, ввела свои данные и… Не все так просто.

Оказывается, уже вовсю работает биометрическая идентификация (смело могу утверждать про одно конкретное приложение). В общем мне пришлось посветить лицом на камеру в профиль и анфас, улыбнуться, поморгать, и после всех этих манипуляций я получила, наконец, доступ к святая святых – своему счету.

Уже потом, почитав новости, обнаружила, что Министерство цифрового развития разработало программу создания Национальной платформы цифровой биометрической идентификации на 2022–2024 годы. Основная задача – объединение совокупнос­ти существующих инициатив госорганов в сфере цифровой идентификации в единую ­систему.

Государственный сектор при этом получит значительные выгоды в виде уменьшения ошибок и мошенничества в процессах распределения социальных пособий и помощи, снижения административных и транзакционных издержек за счет упрощения, автоматизации и устранения дублирования госуслуг, передает zakon.kz.

А еще казахстанских пользователей предупреждают об очередном виде мошенничества. Появился бот, который подделывает чеки о переводе денег и выдает готовое изображение (выписку или чек) от разных платежных систем. Для подделки мошенникам нужно всего лишь отправить через Telegram-бот время совершения операции, сумму и имя отправителя, передает Sputnik.

Дабы не стать жертвой такой махинации, обязательно проверяйте поступление средств на счет в своем мобильном приложении. Благо сейчас деньги при переводе и оплате приходят моментально.

Ну и как не упомянуть о карусели цен. К сожалению, это тоже веление времени. Вот, скажем, недавняя паника по поводу сахара. Как назло, именно в этот период у нас в доме опустела сахарница. К слову, мы не так чтобы ложками его поглощаем, так, в чай, кофе.

Конечно, будучи в курсе цен и легкого помешательства граж­дан, готовилась к тому, что сахар придется поискать. Но была приятно удивлена, зайдя в небольшой магазинчик возле дома и обнаружив искомое. Тут надо пояснить, живу в строящемся микрорайоне, и народу не так чтобы много.

Из чего делаю закономерный вывод: дефицит возник не из-за нехватки сахара в целом по стране. Это следствие ажиотажных настроений граждан, скупающих продукт мешками. В период начала пандемии такая же картина произошла с крупами и гигиеническими средствами.

Честно говоря, мне сие мероп­риятие непонятно. Повышение цен – привычная картина для современного жителя любой страны. Это неизбежно, как неизбежна смена времен года.

К слову, в Казахстане были проведены проверки соблюдения предпринимателями допустимой 15-процентной розничной надбавки на социально значимые продовольственные товары. В результате проверок за неделю по стране выявлено 749 нарушений – фактов превышения допустимой розничной надбавки. Превышение торговых надбавок на СЗПТ больше всего по сахару – до 40%, подсолнечному маслу – до 35%, по овощам – 25%. В целях недопущения необоснованного роста цен, удержания инфляции в допустимых пределах и обеспечения макроэкономической стабильности работа мониторинговых групп расширена, сообщает kapital.kz.

Конечно, мы живем сейчас в то время, когда новые глобальные и не очень угрозы поджидают нас за поворотом. И, безусловно, повышение цен или дефицит чего-либо – это порой объективная реакция на происходящие в мире события. Но не стоит забывать и о том, что панические настроения и скупка всего подряд да побольше – тоже один из факторов роста цен. Иногда единственный на самом деле. Меня еще в школе учили: спрос рождает предложение.

Зато у старшего поколения горят глаза: они знают как действовать в очередях, помнят, как работать локтями, не в новинку и фразы «больше двух в одни руки не давать», «там сахар выбросили», «вас тут не стояло»… Как говорится, в бой идут одни «старики».

Ну и коротко о погоде: столичный климат настолько суров, что благородные порывы ветра переносят старушек через дороги. Однако на днях заметно потеплело. Скинула верхнее одеяло. Осталось еще шесть.

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