XIII Евразийский медиафорум открылся в Астане

Заместитель Премьер-Министра РК Дарига Назарбаева зачитала приветственное слово Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева во время открытия XIII Евразийского медиафорума в Астане, передает Kazpravda.kz.
В своем обращении Глава государства напомнил присутствующим про то, что целью написанного им Манифеста "Мир. XXI век" является прекращение войн на планете.
"В текущем столетии именно диалог должен стать главным инструментом в решении различных конфликтов. В этой связи Евразийский медиафорум является хорошей площадкой для поиска ответов на наиболее актуальные вопросы. Ваши новые идеи и инициативы придадут мощный импульс развитию всемирной коммуникации и глобального диалога. Желаю всем участникам плодотворной работы и всего наилучшего", – отмечает Елбасыв своем приветствии участникам Евразийского медиафорума.
В этом году на форум приехали около 30 спикеров и более 400 делегатов из 50 стран мира.
Повестка дня включает выступления экс-президента Афганистана Хамида Карзая, главы МИД Ерлана Идрисова, его бывшего коллеги из Великобритании Джека Стро, управляющего Международным финансовым центром "Астана" Кайрата Келимбетова, секретаря Совета безопасности РК Нурлана Ермекбаева и других.