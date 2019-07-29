​Я б в военные пошел…

Лагерь работал на базе респуб­ликанской школы «Жас улан» им. Бауыржана Момышулы. Торжественное закрытие летнего лагеря состоялось на стадионе Центрального спортивного клуба армии. Третий год школа «Жас улан» становится гостеприимным домом для детей из разных регионов, здесь они привыкают к военному порядку и живут армейской жизнью.

На ухоженном стадионе они играли в футбол, в тире стреляли из самого современного оружия, в бассейне плавали, а в зале единоборств постигали азы военного рукопашного боя. Ребята участвовали в спортивной эстафете, изучали комплекс упражнений армейского рукопашного боя, учились оперативно разбирать и собирать автоматы, а также познакомились с военно-прик­ладными видами спорта. Кроме этого, для них был организован однодневный выезд в учебно-тренировочный центр ЦСКА близ Алматы, где квалифицированные инструктора провели с ними занятия по преодолению полосы препятствий, на различных спортивных снарядах, а также дали мастер-классы по занятиям в веревочном парке и на скалодроме.

Дети были вовлечены не только в спортивные мероприятия, организаторы также уделили большое внимание патриотическому воспитанию молодежи, продумав культурную прог­рамму. Ребята посетили Музей Первого Президента в селе Шамалган, Музей военного института Сухопутных войск РК, где им показали образцы военной техники, встречались с известными спортсменами, а также познакомились с алматинскими достопримечательностями.

– Жизнь в лагере призвана развивать в детях чувство воинского долга, патриотизма, направлена на популяризацию воинской службы среди подрастающего поколения. Отрадно, что дети военных часто продолжают семейные династии и идут по стопам своих родителей, – говорит начальник пресс-службы ЦСКА МО РК капитан Батыр Туяков, сам военный в третьем поколении.

По его словам, дети, прибывшие из Арыса, с первых дней были окружены вниманием. И когда они почувствовали тепло сердец и заботу, быстро адаптировались к новой среде. Для участников были организованы пятиразовое питание, ежедневные спортивные мероприятия, игры, познавательные квесты, бассейн. Батыр Туяков считает, что время, насыщенное спортивными мероприятиями, строгий распорядок дня, утренняя зарядка прежде всего укрепили здоровье детей.

Болат Омарханов перешел в девятый класс, занимается боксом и впервые приехал в Алматы. Говорит, что его восхитила природа, особенно на Кок-төбе, Медеу, в центральном парке. Ему очень понравилось, что в лагере было уделено большое внимание спортивным мероприятиям, особенно по душе ему пришелся бассейн. Признается, что 10 дней пролетели незаметно, и он уже мечтает приехать на следующий год. Атмосфера в лагере настолько впечатлила его, что он решил выбрать профессию военного.

Своими впечатлениями поделилась и Мерей Сатпайкызы. Шестиклассница в восторге от лагеря, и все свои эмоции она выразила словом «күшті!» (здорово!).

– Конечно, мы приехали в лагерь не в самом лучшем настрое­нии, но сразу почувствовали теплоту и внимание к нам, – говорит она. – Мой папа военный, поэтому мне несложно было привыкать к дисциплине и порядку в лагере. Больше всего мне понравилась утренняя зарядка, которая дает бодрость на целый день. Мы играли в волейбол, настольный теннис, познакомилась со многими девочками, нашла новых друзей. Мечтаю приехать еще раз.

Третий год приезжает в лагерь ученица девятого класса Аружан Кабылбекова из Аягуза. Как старожил лагеря она подтвердила, что в нынешнем году программа была более насыщенной, чем в предыдущие.