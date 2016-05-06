​Я б в военные пошел…

Капитан команды этой школы Ербол Ералинов сиял от радости, держа в руках грамоту и кубок. Сидящий рядом со мной в зале клуба преподаватель НВП майор запаса Ербол Тусупбеков стал рассказывать о достижениях детей.

– Наши ребята и девочки участвуют во многих соревнованиях, конкурсах и, как правило, занимают первые места, – делился он. – Марку военной школы держат высоко. Конечно же, тут сказываются закалка, выдержка, настойчивость.

При встрече директор школы Асан Рахметуллин с гордостью говорил, что за 15 лет существования школы сложились добрые традиции, есть чем поделиться. Здесь немало инициативных педагогов, в том числе офицеров запаса, которые относятся к порученному делу ответственно, с душой. Их самоотверженный труд и, конечно же, творческое отношение к делу являются ярким примером для воспитанников.

При этом подчеркивал, что каждый из них – личность, настоящий профессионал. Случайных людей здесь нет. Асан Жаканович – опытный педагог, с определенным стажем работы, коллективом руководит с недавнего времени, потому не забыл отметить труд своих предшественников Ерлана Слямбековича Абельдинова и Бахытжана Мукатаевича Абдрахманова, которые с подлинным энтузиазмом создавали и ставили на ноги кадетскую школу.

Педагоги Сауле Файзуллина, Алмагуль Ибраева и другие также хорошо отзывались не только о бывших руководителях, но и преподавателе физкультуры, мастере спорта по боксу Ахметкали Мухаметжанове. С его участием был создан зал бокса, команда из воспитанников, руководимая им, показывала хорошие результаты на международных соревнованиях, в том числе в России. Немало добрых слов здесь услышал в адрес Сауле Файзуллиной, Алмагуль Ибраевой, Розы Садвакасовой, Гульнар Смагуловой, офицеров запаса Ербола Тусупбекова, Ерлана Ислямова.

Сегодня та прочная основа, которая была заложена предшественниками, успешно развивается. Благодаря организаторским способностям, творческому поиску, настойчивости Асана Жакановича в школе идет активная работа по внедрению новой казах­станской модели образования. Одним из успехов коллектива является то, что в основу учебно-воспитательного процесса гимназии заложены принципы тесного сотрудничества учащихся, учителей и родителей. Поэтому не случайно тут царит атмосфера тепла, доверия, взаимопонимания.

– В плане воспитания казахстанского патриотизма Глава государства Нурсултан Назарбаев делает все для того, чтобы сплотить общество, – говорит собеседник. – Поэтому каждый из нас должен внести свою лепту в таком ключевом для страны вопросе. Что и говорить, в учебном заведении созданы все условия для обучения воспитанников. Они получают образование бесплатно, находясь на государственном обеспечении. Поддержку находим в лице акимата, управления образования Павлодарской области. Немаловажную помощь оказывают департамент по делам обороны области, военно-техническая школа, музей воинской Славы.

Учащиеся здесь обеспечены шестиразовым питанием. Есть столовая, спортзал, оборудованы учебные кабинеты. В школе имеется свой сайт, который отражает все важные события. Работает современная электронная библиотека, возглавляемая Аидой Бельгибаевой. Ученики играют в духовом оркестре, руководимом Александром Степановым. Праздничные мероприятия не обходятся без оркестра.

Следует отметить, что в школе – своя атрибутика, военная форма одежды. Что касается военного обучения, то ребятам и девочкам даются основы военного дела. К «слабой половине» требования, как и к остальным воспитанникам. Для мальчишек созданы комфортные условия для проживания. Единственное отличие для девочек – вечером они уходят домой, приходят утром к физзарядке.

Военную подготовку ведут офицеры запаса. Они стоят во главе классов-взводов. Дети на занятиях НВП изучают Уставы Вооруженных сил, историю военного искусства, этику будущего офицера. По распорядку дня офицеры запаса проводят утреннюю зарядку, кросс, строевые занятия. В дни празднования очередной годовщины Великой Победы воспитанники участвуют в параде вместе с подразделениями Павлодарского гарнизона, в мероприятиях города.

Учащиеся хорошо знают славную историю Казахстана, его героев. Этому способствуют проводимые встречи школьников с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-интернационалистами. Гордостью их являются Герои Советского Союза, в том числе павлодарцы.

Здесь юноши проходят настоящую школу патриотизма. На встречи с детьми приезжают выпускники школы – курсанты, офицеры. Многие из них учатся в высших военно-учебных заведениях не только Казахстана, но и в других странах. Например, Султан Мустафин – в Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С. М. Буденного, Диас Шарапат – в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище, Айдархан Ахметжанов – в Калининградском пограничном институте ФСБ РФ. Они делятся своими впечатлениями об учебе в России, Беларуси, говорят о значимости знаний по военным дисциплинам, навыков физической подготовки, приобретенных в стенах альма-матер. По их мнению, они здорово помогают им в учебе. Есть и выпускники учебных заведений, которые уже служат в Вооруженных силах Казахстана.

Надо сказать о том, что учебное заведение пользуется у мальчишек и девчонок большой популярностью, потому многие стремятся поступить сюда после окончания 8-го класса. Конечно же, на конкурсной основе. Они осваивают программу за 9–11 классы. Экзамены по школьным дисциплинам: казахский и русский языки, математика. Зачет – по физподготовке. Обязательное медицинское освидетельствование. Разговаривая с воспитанниками Миратом Мухамедияновым, Олжасом Есмухановым, Алуой Жолдасбековой, Айнагуль Аягановой, Адией Асыловой, я еще раз убедился в том, что они гордятся своей военной школой, делают все для того, чтобы не уронить честь, престиж учебного заведения, уважают и ценят своих воспитателей, преподавателей за человеческие и профессиональные качества.

– Мы – будущее страны, защитники Родины, стараемся, учимся, гордимся, не уроним чести школы, – так говорят многие из них.

Учеба, в том числе изучение военных дисциплин, а также участие в городских, областных, республиканских соревнованиях им нравятся. А ведь в школе немало талантливых юношей, среди них певцы, спортсмены. Все они – участники военно-патриотического клуба «Қайсар». Например, Мират Мухамедиянов, как и его отец, хочет стать офицером, помимо учебы, занимается спортом – футболом, борьбой.

По окончании школы выпускники намерены поступать в военные вузы. К примеру, Адия Асылова, дочь офицера, сожалеет о том, что девчонок не берут в военные учебные заведения, но, несмотря на это, все равно хочет встать в армейский строй, тем самым продолжить добрые традиции старшего поколения, как Герои Советского Союза Маншук Маметова, Алия Молдагулова.

Говорили воспитанники настолько тепло о своих преподавателях, что невольно воспринимал коллектив как одну большую и дружную многонациональную семью. А ведь было время, когда на волне развала Советского Союза военно-патриотическому воспитанию не придавали значения, оскорблялась память фронтовиков, защитников Отечества, спасших мир от фашизма, дискредитировалась армия. Разумеется, теперь критики стало меньше, так как возрождаются доб­рые традиции в Вооруженных силах суверенного Казахстана. Благодаря военно-патриотическому воспитанию молодежи и желающих служить в армии стало больше. Почти за 25 лет Независимости нашей страны патрио­тизм, самосознание молодежи стали понятиями конкретными, перешли от слов в плоскость реальных дел.

У коллектива большие планы на будущее, связанные с подготовкой молодежи к службе в армии. Проводится активная работа по сбору материалов в рамках празднования 25-летия Независимости Казахстана и 25-летия образования наших Вооруженных сил. К тому же руководство школы перед собой ставит важную цель: добиться высокой чести присвоения школе имени одного из Героев Советского Союза, Халық Қаһарманы.