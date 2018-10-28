"Я боялся смотреть этот фильм" – Али Окапов о Qarakoz

Казахстанские и украинские кинематографисты попытались выяснить в новом фильме Qarakoz, насколько страшны персонажи казахских сказок, будь они в современном мире, а дебютировавший в кинокартине певец Али Окапов признался, что ему страшно смотреть это кино передает "Казинформ".
"Я очень боюсь "ужастиков", и когда режиссеры нас готовили, показывали кино, которое должно было нас вдохновить, я просмотрел с закрытыми глазами, мне было страшно. Я даже наш фильм (Qarakoz – прим. автора) боялся смотреть", - сказал Али Окапов.
Для певца эта картина – дебют в кино. Он поделился деталями съемочного процесса.
"Мне пришлось для роли лежать в гробу, ощущения были не очень. Во время репетиции мне не говорили об этом. Даже на финальную сцену меня вели с закрытыми глазами, не знал, где это будет. Просто направляли, говорили, что нужно лечь. Я уже начал понимать, что я в гробу, но его не видел. И когда убрали повязку, я забыл все слова. Еще во время диалога тебя реально закапывают, в рот попадает грязь, это было жутко. Но никаких суеверий и примет, я в это не верю", - рассказал Али Окапов.
По сюжету фильма пятеро молодых ребят сидят ночью у костра в лесу и рассказывают друг другу страшные истории, утверждая, что все они произошли в реальности. Герои этих рассказов, которые показаны в виде новелл, - молодые люди, сталкивающиеся с демонессами из казахских национальных преданий - Жалмауыз кемпір и Жезтырнак, а также героиней более молодой легенды - призраком с Капчагайской трассы. Самой пугающей в этом ряду становится история про Каракоз, хоть и выдержанная в духе народных сказок, но полностью выдуманная.
"Мы придумали ангела мести Каракоз. Есть задумка о серии приквелов, Вселенной Каракоз, о духе мести. Фильмы в жанре самоиронии, референции на фильмы ужасов", - рассказал продюсер фильма Ибрагим Махмутов во время премьеры фильма Qarakoz в полемическом клубе Chaplin Cinemas в Алматы.
В проекте два режиссера - украинцы Роман Сидоренко и Максим Якобчук, они же сценаристы. Остальная съемочная группа казахстанская.
Режиссер Роман Сидоренко добавил, что в фильме все фольклорные персонажи - как живые, а Каракоз - это плод фантазии героини. Главной целью было снять истинный фильм ужасов, реально испугать людей. К сожалению, авторы фильма не стали углубляться в народную тематику, весьма поверхностно рассказав о сказочных героях, но обещали исправиться и наконец-то создать свою, казахстанскую полноценную Вселенную, задействовав любимых всеми персонажей народных легенд и сказаний.
"Мы не стали сильно погружаться в казахскую мифологию, для этого мы пишем новый сценарий, там будет более глубокое освоение этой темы. Сейчас мы хотели просто напомнить людям о существовании этих персонажей, кому-то открыли заново, а дальше будем погружать зрителей. Хотим далее сделать больше ужаса. Он может быть разным, но мы хотим сделать в духе "Хищника". Все идеи реализованы Романом, он – фанат "ужастиков." Когда мы с ним познакомились, мы долго разговаривали, объяснили, рассказали про наших героев сказок, и он, используя это и свою любовь к этому жанру, создал историю. В Украине есть свои герои, но он с головой погрузился в наши сказки", - рассказал продюсер Ибрагим Махмутов.
Главную роль в фильме играет Бибигуль Актан Суюншалина. Ранее она привыкла к амплуа романтичных девушек.
"Хотя у меня бывает и кровожадное настроение. Я всегда хотела сыграть более темпераментного персонажа, и это была одна из сложных ролей для меня, нужно было показывать внутреннюю истерику, когда кипит внутри, но ты спокойна снаружи. Серьезно готовились, репетиции были, отрабатывали диалоги. Это большой опыт. Фильм помог развиться. Я с удовольствием сыграю темных персонажей и дальше", - рассказала актриса.
Фильм выходит в широкий прокат с 1 ноября.
