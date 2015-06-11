Общество Я бы не смог воспитать преступника – Канат Бозумбаев Талгат Исенов

Аким Павлодарской области Канат Бозумбаев сегодня ответил на неоднократно высказывавшиеся подозрения в интернете по поводу причастности его сына к изнасилованию девушки, якобы совершенному в служебной резиденции главы региона.



"Я сам отец нескольких дочерей, и никогда не смог бы воспитать сына, который совершил бы такое. Вообще увидите и поймёте, что те, кто комментируют негативно, что они не правы", – сказал Бозумбаев представителям СМИ после заседания Республиканского общественного Совет по противодействию коррупции при партии "Нұр Отан".



Что касается главного редактора павлодарской газеты "Версия" Ярослава Голышкина, обвиняемого в шантаже и покушении на вымогательство денег у Каната Бозумбаева (статья 194, часть 4, пункт 2 УК РК), то, аким заявил, что пока идет следствие, он ничего говорить не вправе.



"Я должностное лицо, я пострадавшая сторона, которая написала заявление, поэтому любые мои слова могут расцениваться как давление. Я не буду отвечать. Я говорю: дождитесь, дождитесь окончания", – сказал Бозумбаев представителям СМИ.



Аким региона Любые мои слова могут быть истолкованы как давление на суд. Дождитесь завершения суда, потом я спокойно с прессой пообщаюсь













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