Я бы в фермеры пошел, пусть меня научат!

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Асет Калымов, Алматы

Отечественные и зарубежные ученые-аграрии бесплатно обучают казахстанцев технологиям возделывания сельскохозяйственных культур.

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Об этом интересном образовательном проекте мы узнали совершенно случайно. О нем не сообщалось в СМИ, не проводилось шумных презентаций.

Оказывается, еще два года назад в Алма­ты открылась специализированная агрошкола «Жер байлығы», учредителями которой выступили Казахстанская ассоциация производителей и переработчиков винограда, орехоплодных, плодово-ягодных и овощных культур совместно с одной из частных компаний, занимающейся выпуском минеральных удобрений и пестицидов.

По информации Минсельхоза РК, за короткое время агрошкола стала уникальной площадкой по обмену опытом, знаниями и технологиями в сферах агро­химии и возделывания сельскохозяйственных культур. На занятия сюда приходят как начинающие фермеры, так и руководители крупных крестьянских хозяйств. Даже кандидаты наук, видные представители аграрных научно-исследовательских институтов посещают семинары с целью почерпнуть что-нибудь новое для себя, поделиться собственным мнением о той или иной проблеме, да и просто пообщаться с коллегами по цеху в непринужденной обстановке.

Занятия проводятся в комбинированном офлайн- и онлайн-режиме: участники из других регионов могут подключиться к вебинару посредством Zoom-конференции. Агрошкола работает с ноября до конца марта, то есть в межсезонье, период между завершением сбора урожая и началом посевной. В качестве лекторов выступают отечественные ученые-аграрии, агрономы передовых фермерских хозяйств, приезжали также эксперты из Голландии, США, Италии, Финляндии.

Как рассказала в интервью «Казахстанской правде» руководитель и спонсор проекта, предприниматель Адиба Черноусова, календарный план одного учебного полугодия охватывает широкий спектр тем. Это запуск тепличных хозяйств, разбивка интенсивных яблоневых садов, опыт выращивания в Казахстане ягод, зерновых и бахчевых культур.

Полеводы делятся технологиями выращивания лука, сахарной свеклы, картофеля. Отдельный цикл семинаров посвящен вопросам капельного орошения, борьбы с вредителями на полях, подбора сельхозтехники, дронов, семенных материалов.

– За двадцать лет работы в аграрном секторе мы поняли, что есть большой недостаток знаний у наших фермеров, – отметила Адиба Хайроллаевна. – Так и появилась идея открыть агрошколу, в которой любой желающий может совершенно бесплатно получить информацию на интересующую его тему, а также обсудить волнующие проблемы.

При школе действует лаборатория, оборудованная атомным спектрометром, куда крестьяне привозят образцы грунта со своих полей. Здесь проводят агрохимический анализ почвы, по результатам которого фермерам дают рекомендации по внесению удобрений, необходимых для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Кузница агрономов

Результат, как говорится, налицо. По данным организаторов, только за один сезон представители 25 крестьянских хозяйств, прошедшие обучение в агрошколе, увеличили прибыль примерно на 20%. Учащиеся и лекторы создали чат-мессенджер, насчитывающий 240 участников. В нем публикуют видео семинаров, теоретические и практические материалы.

Основной контингент слушателей – фермеры Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей. Проводятся выездные семинары и тематические слеты в других регионах республики. Выпускникам выдают специальные сертификаты об окончании курсов.

По мнению опрошенных нами экспертов, агрошкола «Жер байлығы» имеет большие перспективы. Сейчас поставлена задача преодолеть оторванность аграрной науки от сельхозпроизводства, и именно эту проблему может решить данный образовательный проект, не имеющий аналогов в республике.

– На мой взгляд, эта маленькая школа, не имеющая больших финансовых вливаний, заменяет собой целый аграрный университет, – считает предприниматель-садовод Данияр Абдулгафаров. – Для отечественного сельского хозяйства она уже приносит больше пользы, чем профильные вузы. По моим данным, из семидесяти выпускников аграрного университета только пятеро знают ответ на вопрос «Что такое фотосинтез?» и могут стать агрономами. Остальным делать нечего в этой профессии. На фоне дефицита теоретических знаний и появилась агрошкола.

По словам бизнесмена, молодые специалисты из его компании узнали много нового на семинарах о современных технологиях в садоводстве, тепличном бизнесе, внедрении удобрений. Это, образно говоря, образовательное зернышко, которое уже превращается в маленький росток. Через несколько лет выпускники агрошколы станут матерыми агрономами и начнут передавать знания следующему поколению фермеров.

– К сожалению, Казахстан долгие годы не уделял внимания развитию аграрного образования, – говорит Данияр Абдулгафаров. – За тридцать лет в мировом агропроме все ушло далеко вперед, технологии скакнули нереально. И теперь нам нужно догонять страны-лидеры ускоренными темпами.

Директор другой аграрной компании Равиль Авзалов предлагает представителям госструктур – Минсельхоза, акиматов областей, районов, сельских округов – обратить внимание на деятельность агрошколы.

– Чиновники, курирующие отрасль, должны понимать, что происходит в мире фермера, – поясняет эксперт. – Каков уровень урожайности на полях? С какими сложностями сталкиваются земледельцы при сбыте продукции? К примеру, в начале года из-за сильного снегопада и холодов пострадали хозяева теплиц в Туркестанской области. Перемерзли тонны овощей. На семинарах в агрошколе как раз говорилось об этой и других проблемах, путях их решения.

По информации агрария, госорганы развитых стран, в той же Европе, ведут планирование, сбор информации, знают, какой объем сельхозпродукции выращивают в регионах. У нас такого государственного планирования нет.

– Мы подаем запросы о том, сколько земельных площадей находится под капустой, брокколи, картофелем, – перечисляет Равиль Авзалов. – Хотим узнать, что находится под капельным орошением, дождевальными установками, какие используются программы питания растений, удобрения. Никто не владеет данной информацией. Мне интересно, как тогда складывается анализ рынка сельхозпродукции на территории Казахстана? Такие сведения есть только по зерновым культурам, поскольку они имеют стратегическое значение для страны. Но почему не ставят в приоритет две тысячи гектаров пленочных теплиц в той же Туркестанской области?

В процессе обучения в агрошколе уже собираются клубы производителей томатов, огурцов, плодово-ягодных культур. Они делятся между собой информацией, кооперируются, чтобы дать покупателю больший объем продукции. На семинарах фермеров учат определять себестоимость выращенного товара в расчете на квадратный метр либо сотку земли, дают знания по нормам полива, мелиорации. Тут же составляют смету затрат на обработку, питание и защиту растений.

По мнению ученых из аграрных НИИ, пилотный проект агрошколы уже приобрел популярность, и этот успешный опыт необходимо распространить по всем регионам республики. Здесь за короткий срок собрана информационная база по основным проблемам, с которыми сталкиваются фермеры. Организаторы готовы разрабатывать программы по подготовке агрономов, повышению кадрового потенциала отрасли сельского хозяйства.

фото организаторов, автора и Дмитрия Ерофеева

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