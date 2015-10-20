Я бы в сварщики пошел… Свежий выпуск 505 Инеш БЕРЖАНОВА

По мнению организаторов, такие встречи существенным образом могут изменить статистику трудоустройства выпускников вузов и колледжей Астаны. Ведь до сих пор большинство молодых людей, выбирая себе специальность, думают лишь о престиже. Срабатывает так называемый эффект «большинства», когда главным становится мнение друзей и подруг. Между тем рынок труда очень быстро меняется, и сейчас, к примеру, костяк безработных составляют юристы, экономисты, бухгалтеры.

– Дети неправильно оценивают общую ситуацию, им кажется, что офисные профессии требуют меньших усилий, дают большую выгоду в денежном плане, – говорит директор Государственного фонда поддержки молодежной политики Астаны Бакытжан Жунисбеков. – Возможно, когда-то так и было. Сейчас же сварщик или электромонтер может заработать в разы больше, чем юрист или экономист.

Так, в 2012 году был проведен социологический опрос среди учащихся вузов. Выяснилось, что лишь 25% из них выбрали востребованные специальности, и их пригласили работать по окончании учебного заведения на конкретные заводы и предприятия.

Между тем акция «Выбор профессии – важный шаг» при поддержке управления по вопросам молодежной политики Астаны проводится уже четвертый год подряд. И это не только встречи, беседы за «круг­лым столом». Учащихся 8–10 классов приглашают на предприятия, где они воо­чию могут ознакомиться с трудовым процессом, лично поговорить со специалистами, узнав в том числе и сведения о заработной плате.

Все больше учеников стали выбирать четвертым предметом при сдаче единого национального тестирования такие дисциплины, как математика, физика, химия. А значит, в дальнейшем они планируют поступать на технические факультеты. По данным прошлого учебного года, количество таких абитуриентов возросло на 12%.

Однако не менее востребованными профессиями сегодня в Астане остаются врач и учитель начальных классов. Профориентационная работа ведется и в этом направлении.