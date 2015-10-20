Я бы в сварщики пошел…

Свежий выпуск
505
Инеш БЕРЖАНОВА
По мнению организаторов, такие встречи существенным образом могут изменить статистику трудоустройства выпускников вузов и колледжей Астаны. Ведь до сих пор большинство молодых людей, выбирая себе специальность, думают лишь о престиже. Срабатывает так называемый эффект «большинства», когда главным становится мнение друзей и подруг. Между тем рынок труда очень быстро меняется, и сейчас, к примеру, костяк безработных составляют юристы, экономисты, бухгалтеры.
– Дети неправильно оценивают общую ситуацию, им кажется, что офисные профессии требуют меньших усилий, дают большую выгоду в денежном плане, – говорит директор Государственного фонда поддержки молодежной политики Астаны Бакытжан Жунисбеков. – Возможно, когда-то так и было. Сейчас же сварщик или электромонтер может заработать в разы больше, чем юрист или экономист.
Так, в 2012 году был проведен социологический опрос среди учащихся вузов. Выяснилось, что лишь 25% из них выбрали востребованные специальности, и их пригласили работать по окончании учебного заведения на конкретные заводы и предприятия.
Между тем акция «Выбор профессии – важный шаг» при поддержке управления по вопросам молодежной политики Астаны проводится уже четвертый год подряд. И это не только встречи, беседы за «круг­лым столом». Учащихся 8–10 классов приглашают на предприятия, где они воо­чию могут ознакомиться с трудовым процессом, лично поговорить со специалистами, узнав в том числе и сведения о заработной плате.
Все больше учеников стали выбирать четвертым предметом при сдаче единого национального тестирования такие дисциплины, как математика, физика, химия. А значит, в дальнейшем они планируют поступать на технические факультеты. По данным прошлого учебного года, количество таких абитуриентов возросло на 12%.
Однако не менее востребованными профессиями сегодня в Астане остаются врач и учитель начальных классов. Профориентационная работа ведется и в этом направлении.

Популярное

Все
Пятидесятилетний житель Алматы Ильдар Халитов имеет необычное хобби – коллекционирует метеориты
Вы сапожник? Нет, я повар!
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
У всех казахстанцев, независимо от национальности, в подсознании заложен казахский язык
Лиза Литвиненко выбрала Магжана Жумабаева
Учитель казахского языка Татьяна Любина старается привить ученикам любовь к языку Абая и Мукагали
Копают там, где можно и нельзя
В Алматинской области введен режим повышенной готовности к паводкоопасному периоду
На правах рекламы
Наказание или пытка?
Зимы последний отголосок
Вице-премьер поручила полностью перезагрузить систему медстрахования
Путь к крепкому здоровью и благополучию
Дуйсенова: Эпидемия кори показала низкий уровень работы СЭС и контроля со стороны Минздрава
Первый трофей сезона
На кортах Дохи и Дубая
Матчи на вылет
Посвящение маэстро
Суперданк «по-казахски»
Не в обиду
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
Казахстан глазами американца в начале XX века
Алексей Навальный скончался в колонии
Детский сад горел в Семее
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Участника экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» осудили в Алматы
Шестой Региональный диалог по вопросам Афганистана провели в Бишкеке
Салтанат Томпиева возглавила Комитет гражданской авиации
Еще одну услугу оцифровали в сфере земельного кадастра
Рыбак остался на отколовшейся льдине в Капшагайском водохранилище (видео)
Какого цвета «честный» мед?
Астана и Бухарест будут развивать потенциал Транскаспийского маршрута
Укравшего бывшую девушку парня задержали в Астане
О личности Бердибека Сапарбаева поговорили на конференции в Астане
«В первую очередь он был кризис-менеджером» – вице-премьер о Сапарбаеве
Рыбакина и Швёнтек разыграют титул в Дохе
Посевы пшеницы и ячменя сократят этой весной в Казахстане
Суд обязал Трампа выплатить более 350 млн долларов
За сутки в Алматы отменено 5 и задержано 60 авиарейсов
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени

Читайте также

Требуется перезагрузка
Безопасность, благополучие и комфорт
Быстрее и проще
Есть чем заняться

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]