Я бы в токари пошел!

В Кызылорде подведены первые итоги экспериментального проекта с участием средних специальных учебных заведений и представителей бизнеса.



Инициатором проекта высту­пила палата предпринимателей Кызылординской области.



В прошлом году члены комитета РПП по развитию человеческого капитала поднимали вопросы нехватки в регионе профессионалов с рабочими специальностями. Вопрос обсуждался на отдельном заседании, в котором участвовали в том числе руководители колледжей и представители областного управления образования.



Тогда, на встрече, руководители ТОО «Кызылординский механический завод «Квант»» и «Кызылорда теплоэлектроцентр» сообщили о том, что уход рабочих с предприятий по достижении пенсионного возраста обостряет дефицит профессиональных кадров. Одно поколение рабочего класса не сменяется другим. И это очень серьезно.



– В колледжах идет подготовка специалистов по прог­рамме дуального обу­чения, – рассказал директор палаты предпринимателей Кызылординской области Пирмухаммед Сыздыков. – Однако спрос на кадры по целому ряду специальностей остается открытым из-за отсутствия у учреждений образования лицензий на их подготовку. На прошлогодней встрече мы инициировали начало экспериментального проекта на основании внесенных изменений в «Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности, и перечень документов, подтверждающих соответствие им». Областное управление образования и колледжи поддержали идею, а первым осуществить пилотный проект решил Кызылординский аграрно-технический колледж имени Абдикаримова.



Поясним: в соответствии с «Квалификационными требованиями, предъявляемыми к образовательной деятельности, и перечнем документов, подтверждаю­щих соответствие им» по запросу предпринимателей учреждения технического и профессионального образования имеют нынче возможность путем введения дополнительного модуля к основной специальности предложить студентам освоить вторую квалификацию. К примеру, посредством включения в основной учебный план программы подготовки «паяльщика» дополнительного модуля «токаря» студенты получают две квалификации либо выберут одну из них. Кстати, за наставничество предпринимателям со стороны государства выплачивается определенная сумма.



И вот Кызылординский высший аграрно-техничес­кий колледж в рамках экс­периментального проекта на базе ТОО «КМЗ «Квант» обучил шесть студентов дополнительно по квалификации «токарь». На днях этим студентам торжественно вручили сертификаты.



В ходе заседания был также рассмотрен механизм совершенствования запущенного проекта. В обсуждении участ­вовали директор палаты предпринимателей Пирмухаммед Сыздыков, руководитель отдела областного управления образования Биржан Есенбаев, директор ТОО «КМЗ «Квант» Жанабай Бекишев и директор колледжа Бахытжан Абдикаримов.



– Плата за наставничество, выплачиваемая предпринимателям, небольшая, выделяется она в соответствии с количеством часов, отводимых на практику, – порядка 700 тенге в день на одну группу, – говорит Пирмухаммед Сыздыков. – Такая сумма в сравнении с расходами на обу­чение студентов на рабочих местах, которые несет работодатель, несопоставимо мала. В ближайшем времени вместе с областным управлением образования мы подготовим совместное предложение для решения вопроса на респуб­ликанском уровне.



Директор ТОО «КМЗ «Квант» Жанабай Бекишев сообщил о намерении обеспечить работой студентов, получивших специальность токаря, в свою очередь представитель областного управления образования готов рассмотреть другие предложения предпринимателей по подготовке специалистов.