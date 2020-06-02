Я был пьян: живодер-душитель утверждает, что собака жива

скриншот с видео @Tengrinews
Житель Атырауской области, который шокировал всю страну своим бесчеловечным поступком, теперь раскаивается, передает КТК.
Мужчина душил собаку дверцей от холодильника. Сегодня он записал видеообращение, в котором попытался объяснить, что это было.
Маргулан Жуматаев рассказал, что жестокую расправу над животным учинил из-за того, что пес якобы едва не покусал его дочь. А после испортил рассаду в теплице. За это хозяин и решил проучить животное. Он зажал голову собаки дверцей рефрижератора, а затем еще и встал на нее ногами.
В видеообращении живодер утверждает, что пес остался жив и его забрали ветеринары. Вот только журналистам найти собаку в клиниках не удалось.
"Я был пьян и стал глумиться над животным. Человек, который снимал видео, остановил меня. Собака осталась жива. Ее забрали ветеринары", - говорит Жуматаев.