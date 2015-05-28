Я – человек военный! Антон СЕРОВ

Отец Жарылкасыма Альмаханова погиб под Сталинградом. Его мама, молодая женщина Джамиля, получив похоронку, так и не смогла оправиться от горя, молча слегла в осиротевшей полуземлянке, лишь предварительно укутав маленького сына. Мальчишку нашли несколько дней спустя едва живым, когда почтальон привез аулчанам очередные вести.

Рос пацан в семье друзей под чужой фамилией. Лишь в 14 лет судьба вернула ему отцовское имя. Он запомнил этот день навсегда, когда его вызвали в военкомат, сообщили, что отец геройски погиб и убедили, что он должен достойно нести фамилию отца-фронтовика.

Детство его прошло на железнодорожном разъезде Керкельмес под Кызылордой. Жарылкасым Алиевич вспоминает, как мальчишками они восторженно провожали пролетавшие мимо эшелоны с солдатами, возвращавшимися с войны. Вначале парень мечтал стать машинистом тепловоза, затем, увидев первые военные фильмы, захотел быть киномехаником. На самом деле он грезил настоящей мужской профессией военного, но считал мечту свою неосуществимой. Сиротская доля детей войны давила, не у кого было спросить совета и ждать поддержки. Но жизнь вновь распорядилась по-своему.

– Я мечтал пойти в армию, – вспоминает полковник. – И вот в 1959 году, в 19 лет, оказался в Украине, окончил полковую школу при воинской части, стал сержантом. И командиры по-отечески посоветовали продолжить учебу в военном училище.

После его окончания у молодого офицера началась кочевая жизнь по гарнизонам – от Западной Украины до Дальнего Востока. В один из краткосрочных отпусков молодой лейтенант в парадной форме приехал в родные степи. На разъезде сразил своим видом сельских аксакалов, затем женился на завидной невесте и увез ее в артиллерийскую часть под поселком Краскино Хабаровского края, что в 17 км от северокорейской границы и в 8 км от Китая. Потом были Семипалатинск и Талдыкорган. Дочери родились в военных гарнизонах. Они и повзрослев, стараются быть поблизос­ти. Несколько лет назад не стало мамы – верной боевой подруги и супруги Зои Калиевны.

Несмотря на преклонный возраст, Жарылкасым-ага остается в строю. Еще в 80-е годы он стал одним из руководителей Целиноградского ДОСААФ. А сегодня возглавляет республиканское общественное объединение «Отан», правопреемницу той именитой организации. В былые годы ДОСААФ­ готовил для страны воен­ных специа­листов и активно приобщал будущих призывников к военно-техническим прикладным видам спорта: стрелковому, авиационному, мото- и автоспорту.

Сегодня «Отан» не растерял своей былой славы – имеет 14 областных филиалов, 92 городских и район­ных представительства и более 100 профессионально-технических центров. Здесь по-прежнему занимаются патриотическим воспитанием и предоставляют в первую очередь подрастающему поколению возможность освоить наиболее востребованные в сегодняшних реалиях гражданские специальнос­ти. Под крылом «Отана» действуют центральный спортивно-технический, авиационный и поисковый клубы.

Одним словом, у Жарылкасыма Алиевича по-прежнему большое хлопотное хозяйство. А дома ждут дочери, многочисленные внучки и долгожданный внук, которого дед сам этой осенью мечтает повести в первый класс.