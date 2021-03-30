"Я думала, кошмар никогда не закончится": астанчанка обвинила экс-супруга в избиении
Айдана Демесинова
Жительница столицы обвинила бывшего мужа в жестоком избиении. Об этом она написала на своей странице в Instagram, сообщает Kazpravda.kz.
По словам женщины, она терпела побои в течение нескольких лет, но в 2020 году решила развестись. Муж не давал согласия, но их все же развели.
"Даже после развода он продолжал меня преследовать, при этом угрожая и манипулируя нашим общим ребенком. 15 марта 2021 года, в день рождения нашего сына, он хотел провести время с ребенком и побыть рядом. Поведение, слова и просьбы были адекватные, я доверилась и согласилась. 19 марта 2021 года он снова меня избил. Ночью в течение 2 часов он непрерывно избивал меня. Удары были руками, ногами в области головы и всего тела. Полураздетой он вывел меня на балкон, облил ведром холодной воды и продолжал наносить телесные повреждения. Я защищалась, согнувшись на полу и прикрываясь лишь рукой, я не издавала громких звуков, чтобы не разбудить нашего двухгодовалого сына. В ту ночь я не раз теряла сознание, потому что основные удары приходились мне на голову. Ко всему этому он распивал алкоголь, после чего еще больше становился агрессивным. Я думала, этот кошмар никогда не закончится. Боли были невыносимые", – написала астанчанка.
Она отметила, что утром ей удалось сбежать из квартиры.
"Утром, когда он вышел на балкон, я воспользовалась моментом, собрала все последние силы и выбежала из квартиры. Это был единственный шанс, когда я могла сбежать от него. Я быстро накинула халат, босиком, в сланцах, бежала в мороз к родственникам. Дальше все как в тумане. На карете скорой помощи меня доставили во второю МГБ Нур-Султана, где оказали помощь. В больнице я была опрошена сотрудником полиции, который взял у меня заявление. В данный момент я нуждаюсь в психологической помощи и моральной поддержке, огласке и доведении дела до конца. Я до сих пор чувствую себя беззащитной, беспомощной и очень боюсь за свою жизнь", – добавила женщина.
Редакция Kazpravda.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.
"20 марта текущего года в УП района "Есиль" поступило заявление от 23-летней жительницы столицы в отношении бывшего супруга. Установлено, что 24-летний мужчина в ходе семейного скандала избил ее. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали легкий вред здоровью. Нарушитель был установлен и доставлен в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Кроме того, для обеспечения безопасности потерпевшей в отношении мужчины вынесено защитное предписание, то есть вопреки ее воле он не имеет права преследовать и контактировать с ней. Нарушитель понесет наказание по всей строгости закона", – сообщили в ДП.