Происшествия
"Я думала, кошмар никогда не закончится": астанчанка обвинила экс-супруга в избиении
Айдана Демесинова
Жительница столицы обвинила бывшего мужа в жестоком избиении. Об этом она написала на своей странице в Instagram, сообщает Kazpravda.kz.   

По словам женщины, она терпела побои в течение нескольких лет, но в 2020 году решила развестись. Муж не давал согласия, но их все же развели.

"Даже после развода он продолжал меня преследовать, при этом угрожая и манипулируя нашим общим ребенком. 15 марта 2021 года, в день рождения нашего сына, он хотел провести время с ребенком и побыть рядом. Поведение, слова и просьбы были адекватные, я доверилась и согласилась. 19 марта 2021 года он снова меня избил. Ночью в течение 2 часов он непрерывно избивал меня. Удары были руками, ногами в области головы и всего тела. Полураздетой он вывел меня на балкон, облил ведром холодной воды и продолжал наносить телесные повреждения. Я защищалась, согнувшись на полу и прикрываясь лишь рукой, я не издавала громких звуков, чтобы не разбудить нашего двухгодовалого сына. В ту ночь я не раз теряла сознание, потому что основные удары приходились мне на голову. Ко всему этому он распивал алкоголь, после чего еще больше становился агрессивным. Я думала, этот кошмар никогда не закончится. Боли были невыносимые", – написала астанчанка.

Она отметила, что утром ей удалось сбежать из квартиры. 

"Утром, когда он вышел на балкон, я воспользовалась моментом, собрала все последние силы и выбежала из квартиры. Это был единственный шанс, когда я могла сбежать от него. Я быстро накинула халат, босиком, в сланцах, бежала в мороз к родственникам. Дальше все как в тумане. На карете скорой помощи меня доставили во второю МГБ Нур-Султана, где оказали помощь. В больнице я была опрошена сотрудником полиции, который взял у меня заявление. В данный момент я нуждаюсь в психологической помощи и моральной поддержке, огласке и доведении дела до конца. Я до сих пор чувствую себя беззащитной, беспомощной и очень боюсь за свою жизнь", – добавила женщина.




Редакция Kazpravda.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

"20 марта текущего года в УП района "Есиль" поступило заявление от 23-летней жительницы столицы в отношении бывшего супруга. Установлено, что 24-летний мужчина в ходе семейного скандала избил ее. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали легкий вред здоровью. Нарушитель был установлен и доставлен в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело. Кроме того, для обеспечения безопасности потерпевшей в отношении мужчины вынесено защитное предписание, то есть вопреки ее воле он не имеет права преследовать и контактировать с ней. Нарушитель понесет наказание по всей строгости закона", – сообщили в ДП.

Популярное

Все
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
В Усть-Каменогорске осужденным пытались передать запрещенные предметы с помощью дрона
Все лето в водной блокаде
Эпоху средневековья отражал фестиваль древних технологий DESHT-THOR
Услуги нет, но вы ждите
Не только пить, но и платить
Качай танцпол, нефть, озера
Сказка про битумного бычка
Надежда на жизнь
Чтобы не дорожало
Не просто матч, а суперигра!
Земледелие с приставкой «smart»
Союз домбры и слова
Подарок малой родине
Вдохнуть жизнь в села
Важность межрелигиозного диалога
Контракты на «заморозку» цен
Музыка на склоне гор
Требуются мельники
Строить школы нужно в срок!
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
О новшествах в новом учебном году рассказали профильные министерства
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Мужчину изрезали ножом на автовокзале в Жетысуской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 августа
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по спидкубингу
Новое постановление санврача заработало в Нур-Султане
Сокровища курганов Сарыарки
Ребенка сбили насмерть во дворе дома в Нур-Султане
Работники спецЦОНов с полицейскими обогащались на незаконной регистрации авто
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана

Читайте также

Происшествия
Спор за имущество партнеров по бизнесу закончился убийством…
Происшествия
В Усть-Каменогорске осужденным пытались передать запрещенны…
Происшествия
"Мать пыталась утопить детей в Алматы": в полиции отреагиро…
Происшествия
7 лет колонии получил школьник за распространение наркотико…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]