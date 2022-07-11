Фото: ФТК
Спорт
"Я еду домой": появилось трогательное обращение Елены Рыбакиной к казахстанцам

Чемпионка Уимблдона-2022 известная казахстанская теннисистка Елена Рыбакина едет в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz.

Обращение Рыбакиной к казахстанцам опубликовала в своем аккаунте в Instagram Федерация тенниса Казахстана.

«Дорогие казахстанцы! Я еду домой. Вы меня сильно поддерживали на победном для меня Уимблдоне. Благодарю вас, я это чувствовала. Мы все вместе вошли в историю, и это просто замечательно! До сих пор не могу поверить, что это происходит со мной», – поделилась эмоциями спортсменка.

Как отметили в ФТК, 12 июля в Нур-Султане у чемпионки Уимблдона-2022 состоится пресс-конференция с журналистами, встреча с юными спортсменами и болельщиками. Подробная информация о встрече будет опубликована позже.

Напомним, в финале турнира Большого шлема 9 июля в матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23-я строчка в мировом рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Спортсменку с сенсационной победой поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

 

Популярное

Все
УЕФА наложен штраф на Казахстанскую федерацию футбола
Окаменелость рыбы с акватории реликтового океана Тетис нашли близ Нур-Султана
Миграционный «маятник»
Каким должен стать финсектор Казахстана к 2030 году
Браво, Елена!
«Болевые точки» Алматы
Пайзы времен Золотой Орды
Удерживать и не поднимать
Как бороться с саранчой
О полицейских буднях
Дорога в облака
Чтоб товары не дорожали
Переобучат и трудоустроят
Шанс еще есть
Смерть ребенка — высшая проблема
Праздник в честь земляков
Победа ко Дню столицы
Наши юниоры на кортах
Посол разъяснил ситуацию
Страна трудолюбивых
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Почему жители аргентинского города Росарио многое знают о Казахстане
До конца года примем решение – Тугжанов о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Оснований не вижу": вице-премьер Тугжанов о переименовании столицы
Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области
Причины роста цен на продукты по всей планете назвал глава Минсельхоза
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Перепил, убил – в тюрьму
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 июля
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
19-летний парень сорвался с горы в Бурабае
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
Домбра – всему голова
Идея бюджета народного участия "зашла" в Алматы
Премьер-министр Казахстана прибыл в Екатеринбург
Население стареет в ряде регионов Казахстана
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов

Читайте также

Спорт
Рыбакина узнала свое место в рейтинге WTA после сенсационно…
Спорт
УЕФА наложен штраф на Казахстанскую федерацию футбола
Спорт
Браво, Елена!
Правительство , Спорт
"С честью выстояла в упорной борьбе" – Премьер-министр об у…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]