"Я еду домой": появилось трогательное обращение Елены Рыбакиной к казахстанцам

Чемпионка Уимблдона-2022 известная казахстанская теннисистка Елена Рыбакина едет в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz.

Обращение Рыбакиной к казахстанцам опубликовала в своем аккаунте в Instagram Федерация тенниса Казахстана.

«Дорогие казахстанцы! Я еду домой. Вы меня сильно поддерживали на победном для меня Уимблдоне. Благодарю вас, я это чувствовала. Мы все вместе вошли в историю, и это просто замечательно! До сих пор не могу поверить, что это происходит со мной», – поделилась эмоциями спортсменка.

Как отметили в ФТК, 12 июля в Нур-Султане у чемпионки Уимблдона-2022 состоится пресс-конференция с журналистами, встреча с юными спортсменами и болельщиками. Подробная информация о встрече будет опубликована позже.

Напомним, в финале турнира Большого шлема 9 июля в матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23-я строчка в мировом рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Спортсменку с сенсационной победой поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.