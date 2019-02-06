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​Я есть, ты есть, мы есть
Марина Пархоменко

В этот день врачи еще раз напоминают гражданам о том, что во всем мире идет рост заболеваемости раком, который диагностируется более чем у 14 млн человек ежегодно.

Есть и другие пугающие цифры: в 2018 году в мире от рака умерли 9,6 млн человек (в 2015-м –

8,8 млн чел.), а к 2030 году экс­перты прогнозируют – 13 млн. Однако многие из этих случаев смерти предотвратимы – от 30 до 50% раковых заболеваний можно избежать, в том числе благодаря здоровому образу жизни.

Всемирные дни, как правило, проходят под конкретным девизом, чтобы была возможность сосредоточиться на определенной проблематике. В нынешнем году стартует трехлетняя кампания под девизом «Я есть. Я буду». Международный союз борьбы против рака (UICC) призывает к личной приверженности и осмыслению того, что может сделать каждый в борьбе против страшного недуга.

Именно 4 февраля чаще всего звучат такие слова, как онконас­тороженность, онкоосведомленность, напоминающие нам о том, что мы должны быть более внимательными к собственному здоровью, чуткими к состоянию своих близких и быть способными бить в набат сразу же, как только возникают первые подозрения.

20 лет назад я потеряла отца. Оставшийся в Великую Отечественную войну круглым сиротой, познавший голод и холод, он был практически не чувствительным к боли, потому, видимо, и терпел, когда что-то беспокоило. Когда кинулись его спасать, оказалось уже поздно. К слову, тогда еще не имелось широкого доступа к Интернету, не хватало информации, да и клиник нынешних, напичканных высокотехнологичным оборудованием, в столице тоже не было.

Теперь все это есть, да мы сами, к сожалению, остаемся теми же. Там закололо, тут припекло, но терпим, авось пройдет, хотя понимаем: организм – тот же механизм, и поломка в нем сама по себе не устранится. Приглашают на скрининг – не идем, не приглашают – тем более не побеспокоимся. Злоупотребляем нездоровым питанием, не избавляемся от вредных привычек, приводя в пример тетю Дусю, которая ест все подряд, а здоровый румянец у нее не сходит с лица, киваем на соседа, дымящего как паровоз с утра до вечера, – и ничего, живой… Но ведь у каждого своя история жизни и своя история болезни.

Рак – не приговор. И это тоже правда. Моя коллега, перенесшая в возрасте уже за 50 тяжелейшую операцию и оказавшаяся практически единственной выжившей из числа тех, кто оперировался с ней в одно время, вынянчила не одну внучку, переехала жить прак­тически на другой край света, путешествует и заряжает энергией родных и близких.

Знакомая бабушка в 80 лет приняла бой против рака, а недавно отметила 90-летний юбилей, с удовольствием читает книги, газеты, каждый день у нее расписан – знает, что делать ей самой и ее домочадцам.

Что тут скажешь? Вовремя спохватились, попали в руки неравнодушных, да к тому же вооруженных современными технологиями врачей. Помогли поддержка родных, собственная сила духа, а может, заступились и высшие силы – у онкобольных эту веру не отнять.

Нет, им трудно было тогда, нелегко и сейчас, потому что рак кромсает и тело, и душу, но все же они живы. И могут вмес­те с нами радоваться новому рассвету – будь то день запуска очень нужного человечеству спутника или день заграничного сурка, предвещающего весну. Я есть. Я буду.

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