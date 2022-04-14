Новоиспеченный «временный» чемпион мира WBC в первом среднем весе, 24-летний американец Себастьян Фундора положительно отнесся к перспективе в будущем разделить ринг с такими звездами бокса, как Сауль «Канело» Альварес и Геннадий Головкин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.



9 апреля Фундора (19-0-1, 13 КО) завладел титулом WBC Interim, досрочно победив своего соотечественника Эриксона Лубина (24-2, 17 КО).



"Кто бы не хотел? Все хотят сразиться с Канело. Если бы я смог уложиться в этот вес, то почему бы и нет? Это же не сбрасывать, а набирать, так что, если бы я смог бы в конечном итоге подняться в средний или второй средний дивизион, то я смог бы это сделать (подраться с Канело - прим. ред.). Может быть, в будущем это случится. Мне лишь нужно попробовать себя в этом весе и посмотреть, что будет. То же самое касается и Головкина. Если возникнет такая возможность, то я это сделаю", — сказал Фундора в беседе с The DAZN Boxing Show.

По информации bukmekerov.net, молодой боксер из Калифорнии носит грозное прозвище The Towering Inferno. 24-летний проспект является самым высоким представителем 154-фунтовой категории. Его рост 197 см. Также впечатляет и ударная дистанция, с которой Себастьян достает своих противников – 203 см. Изначально никто не воспринимал Фундору как реальную угрозу, но американец заткнул рты всем хейтерам. Непобежденный боец разобрался с Натаниэлем Галлимором, Хабибом Ахмедом, Хорхе Котой и Серхио Гарсией. Нельзя сказать о том, что рослого боксера вели аккуратно. Восемь его оппонентов были небитыми до встречи с ним.

"Единственным пятном на спортивной репутации Фундоры остается ничья в бою с Джэмонтеем Кларком. Впрочем, тот поединок остался в 2019 году, когда 24-летний проспект только набирал обороты. Себастьян отличается высоким воркрейтом и тяжестью своих панчей. Несмотря на огромную антропометрию, американец предпочитает работать на средней и ближней дистанциях. За счет постоянного прессинга и большого количества ударов The Towering Inferno заставляет своих противников уставать и ошибаться", - отмечает издание.