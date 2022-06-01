"Я готов уйти в отставку" – Даурен Абаев о деле Арыстанбека Мухамедиулы

Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев заявил, что готов уйти в отставку, если подтвердятся подозрения в коррупции главы Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Представители СМИ поинтересовались, есть ли вопросы у следствия к старожилам министерства, которые работали при Мухамедиулы.

«Вопрос не ко мне. Откуда я знаю, какое следствие ведут в отношении наших сотрудников?! Такие дела обычно не разглашаются же. Я не открещиваюсь от своего коллеги (от Арыстанбека Мухамедиулы - прим. авт.). Я защищаю ребят, которые сейчас работают. Касательно Мухамедиулы, я думаю, следствие и суд разберутся и вынесут свой вердикт», - сказал в ответ Даурен Абаев.

Прокомментировал министр и вопрос о том, уйдет ли он в отставку, если подозрения в коррупции в Национальном музее подтвердятся.

«Если эти дела происходили при мне, то я готов уйти в отставку. Когда это было – вопрос к Антикору», - резюмировал коротко Абаев.