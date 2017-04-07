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​Я хочу на заставе служить...
Антон Серов

Глава оборонного ведомства заслушал доклад руководства ДДО ЮКО о текущей обстановке и ходе призывной кампании. Министр обороны побеседовал с призывниками, их родителями, ознакомился с процессом медицинского осмотра, психологического тестирования, а также проверил качество и организацию призыва. По итогам проверки глава ведомства поставил ряд конкретных задач перед руководством ДДО ЮКО касательно дальнейшего качественного отбора призывников на срочную воинскую службу.

В настоящее время из областного сборного пункта в Шымкенте направлено несколько команд в воинские части Пограничной службы КНБ РК, кроме того, стартовал отбор в Службу государственной охраны РК. 

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