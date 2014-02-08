«Я играла, как живу…»

Будущий лауреат Государственной премии Казахской ССР родилась в 1914 году в Сырдарьинском районе Кызыл­ординской области. 18-летней девушкой Сабира Майканова была принята в основной сос­тав Казахского театра драмы в Алма-Ате и до последнего вздоха не покидала его подмостки.

За преданность профессии, за верность театру, в котором прослужила более 60 лет, ее так и называли – мать театра. И в этом не было ни капли плакатного пафоса: любовь, с которой она без остатка отдавалась искусству сцены, могла сравниться только с материнской. Режиссеры и критики сразу подметили не по годам зрелый и скрупулезный подход молодой актрисы даже к самой маленькой эпизодической роли. По-другому она и не умела.

Нередки случаи, когда приз­нанные и избалованные зрительской любовью примадонны с годами начинают думать, что теперь уже факт их появления на сцене – само по себе событие. Но только не Сабира Майканова, о ее полной раст­воренности в роли слагались легенды. Поражала широта актерского диапазона: ей удавалось наполнить содержанием скрытую под ворохом пышных нарядов пустышку Марию Антоновну из гоголевского «Ревизора» и до боли пронзительно и правдиво прожить судьбу Толгонай из айтматовской «Ана – Жер-ана».

Очарование и мощь ее актерского дарования, под которые однажды и навсегда попал писатель и драматург Дулат Исабеков, рождали творчество. Салику, героиню своей пьесы «Наследники», автор писал специально под Майканову. Он и сегодня вспоминает о ней с большим трепетом и волнением.

Вместе с Дулатом Исабековым в этот вечер своими воспоминаниями о Сабире Майкановой пришли поделиться Асанали Ашимов, Нукетай Мышбаева и другие деятели культуры и искусства. На стене дома, где актриса прожила пос­ледние годы, установлена мемориальная доска. А ставший в Алматы традиционным фес­тиваль «Театральная весна» в 2010 году был посвящен жизни и творчеству этой выдающейся казахской актрисы, которой было подвластно растянуть короткий вздох до размеров Вселенной, а бесцветную вечность втиснуть в один яркий миг...

Уак МАНБЕТЕЕВ,

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Алматы