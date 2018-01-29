«Я, конечно, вернусь...»
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Любовь Доброта
Главный режиссер Южно-Казахстанского областного русского драматического театра Игорь Вербицкий говорит, что давно хотел подготовить зрелищную и насыщенную театрализованную композицию, посвященную многогранному творчеству поэта. Сказать, что в Шымкенте любят Высоцкого, – ничего не сказать. Горожане штурмом брали театр. Все проходы в зале оказались заполнены людьми, и все равно на вечер не смогли попасть все желающие. Два часа концерта прошли на одном дыхании. Артисты русского драмтеатра, солисты Южно-Казахстанского театра оперы и балета пели песни и читали стихи Владимира Высоцкого. Действие на сцене сопровождалось кинохроникой, архивными записями и документами.