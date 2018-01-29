​«Я, конечно, вернусь...»

Главный режиссер Южно-Казахстанского областного русского драматического театра Игорь Вербицкий говорит, что давно хотел подготовить зрелищную и насыщенную театрализованную композицию, посвященную многогранному творчеству поэта. Сказать, что в Шымкенте любят Высоцкого, – ничего не сказать. Горожане штурмом брали театр. Все проходы в зале оказались заполнены людьми, и все равно на вечер не смогли попасть все желаю­щие. Два часа концерта прошли на одном дыхании. Артис­ты русского драмтеатра, солис­ты Южно-Казахстанского театра оперы и балета пели пес­ни и читали стихи Владимира Высоцкого. Действие на сцене сопровождалось кинохроникой, архивными записями и до­кументами.

При столь же переполненном зале прошел вечер памяти Владимира Высоцкого в Доме дружбы АНК. Со сцены звучали песни в исполнении бардов, своими воспоминаниями делились те, кто был в далеком 1970 году на концертах Высоцкого и даже общался с ним.

На юг Казахстана он приехал по приглашению шымкентской филармонии после выступления в Зыряновске. Концерты на летней площадке Центрального парка культуры и отдыха собирали массу поклонников. Бывший в то время директором Центрального парка, а сегодня пенсионер Насреддин Сайдулаев даже умуд­рился записать на пленку один из концертов, хотя общеизвестно, что Владимир Высоцкий не разрешал это делать. Подобные записи практически не сохранились, и каждая – бесценна для родных и биографов.

Шымкентская пленка пролежала среди кучи бабин не одно десятилетие и только чудом не истлела. Находка стала настоящей сенсацией. Пленку 10 лет назад отвезли Никите Высоцкому. Она стала своеобразным подарком музею в Москве к 70-летию Владимира Семеновича. И это не единственный экспонат, которым шымкентские фанаты пополнили музей Высоцкого. Дело в том, что много лет назад в городе был создан частный музей. Его основатель Павел Кузнецов посвятил многие годы, чтобы по крупицам восстановить историю пребывания на юге любимого поэта, барда и актера, он собрал десятки фото­графий и записал воспоминания очевидцев.

Поклонники Высоцкого в свое время инициировали установку в городе двух мраморных табличек. Одну на арке при входе в Цент­ральный парк, где проходили концерты. Впоследствии арку снесли, а вместе с ней исчезла и памятная доска. А вот в шымкентской гостинице «Ордабасы» памятный знак сохранили. В этой гостинице, тогда называвшейся «Восход», Владимир Семенович останавливался в августе 1970 года. Поэт занимал один из имевшихся двух номеров-люкс. В нем с тех пор сохранились паркет и мебельная стенка.

Помнят шымкентцы еще одну историю, связанную с покупкой на местном каракулевом заводе, гремевшем на весь Союз, шкурок каракуля. Владимир Высоцкий договорился о приобретении двух десятков шкурок по 5 рублей за каждую. Мех предназначался для Людмилы Абрамовой. К слову, ей шымкентцы также подарили копию сохранившейся записи концерта Высоцкого.

С тех пор как в Южном Казахстане пел Владимир Высоцкий, прошло почти полвека, сменилось не одно поколение, но его песни благодаря своей энергетике и искренности продолжают жить и по-прежнему близки людям разных возрастов и социального статуса.