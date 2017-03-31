​Я листаю прошлого страницы…

Фото Бориса Бузина

Напомним, что конкурс проходит в Казахстане по инициативе Генконсульства РФ, представительства «Россотрудничества» в Казахстане и Ассоциации учителей русских школ Казахстана для школьников нашей страны в возрасте от 14 до 17 лет с русским и казахским языками обучения.

Открывая конкурс, консул Генерального консульства Российской Федерации в Казахстане, замес­титель руководителя представительства Россотрудничества в РК Ирина Переверзева отметила, что за 5 лет существования он значительно расширил свои границы и привлек к изучению истории Великой Отечественной войны тысячи мальчишек и девчонок со всех концов страны.

– Прикоснувшись к прошлому своих дедов и прадедов, ребята узнали, что война – это не только битвы, не только героизм солдат, это каждодневный тяжелый труд всех – от мала до велика, – подчеркнула Ирина Владимировна. – Каждый раз, открывая конкурс, мы думаем о том, какое событие стоит в центре года. В нынешнем году ребятам вновь предстоит написать письма от имени бойцов Панфиловской дивизии, но теперь акцент будет сделан на 75-летии победы под Москвой. Вы знаете, что Панфиловская дивизия формировалась здесь, в военной Алма-Ате, но бойцы в нее призывались не только из Казахстана, но и из российских городов – Оренбурга, Челябин­ска, Новосибирска, Уфы... Это было многонациональное героическое воинское подразделение, которое сыграло огромную роль в истории Великой Отечественной войны, – сказала Ирина Переверзева.

На церемонии присутствовали победители прошлогоднего, пятого конкурса «Письмо с фронта» – учащиеся казахстанско-российской гимназии № 54 Алматы Анна Резван и Даниил Матушкин. Они рассказали о том, как работали над сочинениями и о своих впечатлениях от поездки в Россию, в город Казань.

– У меня четверо прадедушек и прабабушки были участниками войны. Один из моих прадедушек мне много рассказывал о тех днях, он воевал на 2-м Украинском фронте, – рассказала Анна Резван. – И это «Письмо с фронта», которое я писала, – дань памяти и моему деду. Я много тогда думала, пытаясь представить, как солдат, склонившись над листком бумаги, торопливо писал письмо домой, – может, родителям, а может, жене или невесте. О чем он мог писать? Наверное, спешил рассказать о солдатском своем житье, ведь его главной заботой было успокоить близких, сообщить, что жив-здоров, воюет, бьет врага, и заверить, что вернется с победой, – сказала она.

– А я описал боевое крещение одного из солдат, его чувства, когда он сделал первый выстрел во врага, как был потрясен, когда увидел вблизи лицо своего противника. Но у него не было выбора – стрелять или нет, потому что рядом только что погиб товарищ, и его солдатский долг – защищать Родину, – добавил Даниил Матушкин.

Действительно, перед ребятами была поставлена непростая задача – им предстояло перенес­тись более чем на 70 лет ­назад, в военное грозовое время, в окопы и землянки передовой, и на одном листе из школьной тетрадки от имени бойца или сына полка рассказать своим родным о войне, выразить боль разлуки и радость первых побед, любовь к своей земле и ненависть к врагу.

– В конце прошлого года казах­станские панфиловцы поддержали международную Вахту памяти «Нас миллионы панфиловцев» и инициировали создание молодежного крыла этого движения «Юные сердца», – сообщила внучка легендарного генерала Панфилова Айгуль Байкадамова. – 16 декабря под Москвой, в Дубосеково, прошел первый международный слет юных панфиловцев, куда собрались школьники из России, Казахстана и Кыргызстана. И там мы подняли вопрос о том, чтобы конкурс «Письмо с фронта» получил статус международного. Ведь в той же России, например, немало школ, носящих имя Ивана Васильевича Панфилова. Очень важно, что такие конкурсы сплачивают наши народы. А для нас, казахстанцев, Панфиловская дивизия занимает особое место в истории, потому что панфиловцы в самое тяжелое для страны время помогли отстоять Москву, которую тогда называли сердцем Родины, – подчеркнула она.

…Солдатские письма. Наверняка они до сих пор хранятся во многих домашних архивах. И у каждого треугольничка своя история, счастливая, а может, печальная. Бывало, что весточки с фронта приходили, когда писавший письмо солдат был еще жив, а его родные уже получили страшный казенный конверт. Но матери и жены верили, что он вернется «всем смертям назло», и ждали годами, десятилетиями…

Кстати сказать, форма солдатского треугольника была придумана самими бойцами – обычный тетрадный листок сначала загибался справа налево, потом слева направо, оставшаяся полоса бумаги вставлялась, как клапан, внутрь треугольника. Готовое письмо не заклеивалось – его должна была прочитать цензура, о чем сообщал особый штамп, поэтому о военных операциях особенно не распространялись. Места, где шел бой, обозначались порой одной строкой: «пишу из Пруссии», «переправились через Одер», «привет из Польши»… Поч­товая марка тоже была не нужна, адрес писался на наружной стороне листа. В письма порой вкладывались открытки, рисунки, фотографии, а вот мой отец, например, который также прошел через всю войну, прислал маме засушенную фиалку, что расцвела весной 1942 года на бруствере его землянки.

Как рассказал, выступая на вечере, ветеран Великой Отечественной войны, гвардии полковник, президент Международного фронтового клуба имени газеты «Казахстанская правда», член Ассамблеи народа Казахстана Леонид Гирш, в годы войны солдатским письмам придавалось особое значение. Еще в августе 1941 года в передовице «Правды» подчеркивалась важность того, чтобы письма обязательно находили своего адресата. Там были такие строки: «Каждое письмо, посылка – они вливают силы в бойцов, вдохновляют на новые подвиги». Поэтому уже в первый военный год Государственный комитет обороны принял несколько важных решений, которые касались продвижения корреспонденции между фронтом и тылом. В частности, было запрещено использовать почтовый транспорт для хозяйственных работ, а почтовые вагоны цепляли ко всем поездам, даже к военным эшелонам.

– Письмо с фронта , как и письма бойцам из их родного дома, – это было величайшее событие, их ждали, мечтали об этом, письма печатали фронтовые газеты, – сказал он, – такие письма были жизненной необходимостью. Написанные в окопах, блиндажах, госпиталях, они доходили до близких как бы «вживую», из рук в руки, сохраняя тепло родных пальцев, сердец и душ. А еще солдатские письма создавали образ воина, рассказывали о его подвиге, его фронтовых друзьях.

Леонид Юзефович прочитал стихотворение военной поэтессы Юлии Друниной «Комбат», которое затрагивало одну из страниц в истории войны, когда в начале 1942 года во время боев под Сталинградом появился печально знаменитый сталинский приказ за номером 227 «Ни шагу назад», согласно которому все, кто пытался покинуть поле боя, расстреливались на месте.

– И нам надо было это пережить, иначе не было бы Победы, – сказал Леонид Гирш.

Участница вечера, ветеран войны и труда Тамара Максимова рассказала о солдатских письмах, которые бережно хранятся в ее семейном архиве.

– Мы очень любили Родину, были дружны и ответственны, наверное, поэтому и выстояли в той страшной войне. А сегодня, все мы знаем, насколько тревожно время, планета опять балансирует на грани войны, поэтому очень важно сохранить мир, чтобы для нынешних ребят война осталась лишь как память о прошлом, которую они, хотелось бы на­деяться, будут так же свято хранить и передавать следующим поколениям, – сказала Тамара Александровна.

С первого дня стояла у истоков конкурса председатель жюри, председатель Ассоциации учителей школ с русским языком обу­чения Наталья Вдовина, которая ознакомила собравшихся с условиями нынешнего конкурса «Письмо с фронта».

Церемония открытия стала и своего рода праздником, на котором звучали стихи и песни, пос­вященные войне, в исполнении учащихся казахстанско-российской гимназии № 54 им. И. Панфилова и школы № 32, в которой создан один из лучших в городе Музей боевой и трудовой славы. Растрогало присутствующих и выступление юных танцоров из детского танцевального ансамбля­ гимназии № 54, которые лихо сплясали знаменитую «Калинку», а в конце вечера исполнили вокально-хореографическую композицию «Солнечный круг».

Итоги конкурса по традиции будут подведены к Дню Победы – 9 Мая.