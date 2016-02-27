​Я люблю Казахстан!

Одноименной акции, активно проходящей в социальных сетях, был посвящен телемост, организованный Службой центральных коммуникаций при Президенте РК, РТРК «Казахстан» при информационной поддержке ТК «24kz». По словам организаторов, в числе которых известные общественные деятели, деятели искусств и спортсмены, цель акции «#МенЕлімдіСүйемін, #ПочемуЯлюблюКазахстан» заключается в том, чтобы показать любовь и уважение к родной земле. И в своих постах, роликах пользователи соцсетей искренне выражают свои самые сокровенные чувства по отношению к Родине. И не только искренне, но и оригинально: к примеру, Виталий Перов составил видео­кроссворд, по которому нужно угадать достопримечательности Астаны, заснятые с высоты птичьего полета. Оператор Валерий Задарновский представил всеобщему вниманию ролик с танцами народов Казахстана.

– Всякий раз, путешествуя по стране, не перестаю удивляться красоте, величию нашего Казах­стана, причем величие заключается не только в разнообразии ланд­шафта, но и в людях – добрых, отзывчивых, талантливых, – сказал Валерий во время телемоста.

В рамках телемоста в поддерж­ку акции на связь выходили жители Мангистауской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казах­станской областей. А в Алматы на высокогорном катке «Медеу» был организован флэшмоб. Рефреном звучали слова: «Мы счастливы тем, что живем в Казахстане». Счастливы, потому что живем в мире, согласии, у нас есть возможности реализовать свои планы и мечты.

Самые теплые слова о Родине, во имя которой мы побеждаем, творим, сказали казахстанские звезды, олимпийские чемпионы, активисты Ольга Рыпакова, Ермахан Ибраимов, Юрий Мельниченко, Биржан Жакыпов, Диана Мирсиева, Адильбек Ниязымбетов, Ислам Музаев, группа «All Давай», Айдана Жумагулова, Мурат Мутурганов, Мадина Садвакасова, Турал Эверест, Турар Рахимберлин, а также медийные личности Нурлан Коянбаев, Куандык Кыстыкбаев, Беркут и другие. Участники телемоста призвали пользователей Казнета принять участие в акции: это можно сделать без каких-либо ограничений посредством записи и размещения своих собственных роликов под хэштэгами #МенЕлімдіСүйемін, #ПочемуЯлюблюКазахстан.