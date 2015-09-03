Свежий выпуск Я люблю тебя, жизнь! Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы

Встречу назначили на выходной, когда все, в том числе и малыши, вместе собираются в родительском доме, обедают, пьют чай, общаются. Пока ехали, а путь лежал в село Коянкус Алматинской области, Габдулсабит Юсупович поведал свою историю. Родился он в селе Обуховка Алакольского района, ныне Булакты, в интернациональной семье: мать – татарка, отец – казах. Участник Великой Отечественной войны, с фронта он вернулся инвалидом и через полтора года умер. Мама поднимала пятерых ребятишек сама. Старший сын Габит заменил главного кормильца. Мальчик на отлично учился в 6-м классе и одновременно работал в колхозе. На каникулах к нему присоединялась сестра Шолпан: девочка-семиклассница трудилась там же поваром. Взаимовыручка старших помогла младшим сестрам и брату получить достойное образование, идти по жизни с высоко поднятой головой. В 1965-м Габдулсабит окончил 11-летку, год отработал на стройке в совхозе «Бескольский» и ушел в армию. Служил в Азербайджане в славных железнодорожных войсках. После демобилизации два года трудился участковым инспектором в Алакольском райфинотделе Госстраха, с командировками объездил весь район. Волею судьбы переехал в Талды-Курган, работал на строительстве завода крупнопанельного домостроения формовщиком, бригадиром, мас­тером. В то же время учился в техникуме на вечернем факультете производственно-гражданского строительства.



Творческая жилка

Примечательно, что все это время человека рабочей профессии тянуло к перу. Первую заметку про свою бригаду, работающую на субботнике, он отнес в областную газету «Октябрь туы» в 1985 году. Начинающему журналисту повезло: Кемал Кусаи­нов, завотделом строительства, транспорта и связи слыл знатоком своего дела. Мэтр поддержал и вдохновил Габдулсабита. Интерес к творчеству возрос. По совету наставника он много читал, обогащая ум знаниями и расширяя кругозор, и много писал, оттачивая слог. Благодаря упорству и терпению в печать вышли многочисленные очерки и рассказы. Когда семья переехала в Уш-Тобе, Габдулсабит работал сотрудником районной газеты «Каратал», там потом опубликует свои статьи младшая дочь Динара. Спустя семь лет он возглавил райком профсоюза работников агропромышленного комплекса. Чуть позже Габдулсабит Юсупов вступил в Союз журналистов Казахстана, писал на темы строительства, культуры, экономики. Своим становлением обязан таким известным людям, как Канат Аскаров, Кемал Кусаинов, Турсун Абдуали, Турлыхан Каримов, Абдижамиль Нурпеисов, Копен Амирбеков, Кабдеш Жумадилов и Бердибек Сокпакбаев.

В 2005 вышла первая книга автора «Мангелик курес» – «Вечная борьба» на производственную тему. В том же году свет увидела книга-память, посвященная любимой матери Гиззатбану и ее брату Рафику Валиеву, участнику Великой Отечественной войны. В трудные годы он помогал сестре воспитывать детей. Габдулсабит Юсупов прекрасно пишет и сегодня, сочиняет стихи, редактирует других авторов. Так, читателям пришелся по душе поэтический сборник 88-летней Катипы Егинбаевой, творческого человека и уважае­мой тещи. Также в свет вышла повесть Габдулсабита «Акем болса гой, ширкин» – «Эх, был бы у меня отец». В нынешнем году была опубликована детективная повесть «Кислый» бандасынын куйреуы» – «Разоблачение банды «Кислого». Личность многогранная, мой собеседник владеет игрой на мандолине, гармони, баяне и ионике. Музыкальность – от мамы, считает он, она чудесно играла на гармони-однорядке. А еще прививала детям трудолюбие, порядочность, честность, уважение к старшим.



Под крышей дома своего

Габдулсабит Юсупович не мыс­лит и дня без спорта. Утром вне зависимости от погоды – обязательный бег на 4 км, потом турники и гири, зимой – лыжи. С завидным постоянством участ­вует в городских и районных забегах. К примеру, недавно в марафоне Almaty is mine бежал на 10 км и занял 4-е место. Не раз в областных соревнованиях по гиревому спорту и президентских многоборьях по Алматинской области получал призовые места. Замечательный позитивный импульс и пример для подражания молодому поколению! Во всем этом Габдулсабита Юсуповича поддерживает очаровательная улыбка, верное плечо и доброе сердце его жены – Бигайши Егинбаевой. Вот уже более 30 лет живут супруги в ладу, любви и согласии. Бигайша Молдакуловна окончила Талды-Курганский юридический техникум, юрфак КазГУ им. Кирова и всю жизнь проработала в судебной системе, последние 17 лет перед пенсией в должности судьи Каратальского района г. Уш-Тобе. Суровость профессии совсем не отложила отпечаток ни на внешность, ни на черты характера. А потому термин «заслуженный отдых» никак не подходит ее молодой, энергичной натуре: Бигайша Молдакуловна и сегодня трудится нотариусом в Алматинской городской нотариальной палате.

Подъезжаем. Нас дружелюбно встречает пес Барсик. На крыльце дома бегают-резвятся внуки: Арнур, Тогжан, Жансултан и малышка Жансая, которая весело напевает: «Балапан, балапан!» Задорная смышленая девочка – всеобщая любимица и бабушкина помощница. Пока хозяйка вместе с внучкой накрывает на стол, глава семьи садится за ионику и самозабвенно исполняет песню юности.

– Ну все слова словно про нас, – говорит он, – я люблю жизнь, и она любит меня. Для семейного корабля что главное? Взаимопонимание, уступчивость, открытость, неконфликтность. И все тогда пойдет как по маслу. Дети наши в любви выросли, внуки пошли. Я очень горжусь своей семьей. Сын Айдын – агроном-исследователь, работает в частном научном учреждении. Карлыгаш – торговый представитель, младшая Динара – юрист. Целеустремленный человек, она получила три образования. В студенческие годы по различным программам побывала в Польше и США. И художественная жилка от меня, и характер мой, на все смотрит с позитивной точки зрения. Владеет игрой на домбре, поет, пишет рассказы и статьи. А я бережно храню в папке не только свои, но и дочины вырезки из газет, ее дипломы и грамоты.

Спрашиваю собеседника: в чем смысл жизни? Отвечает: «Вырастить детей достойными гражданами страны, воспитать патриотами внуков».



Один за всех и все за одного

Подходит время обеда. За столом вижу представителей трех поколений семейства. Хозяева угощают тушеным мясом с картошкой, жареными баклажанами и свежим салатом. Все овощи выращены на собственном огороде заботливыми руками зятя Жандоса. А приготовлены блюда снохой Асем, бухгалтером по профессии и прекрасным кулинаром. К чаю подают фрукты и сладости. Медленно течет беседа. Хозяйка разливает свежезаваренный чай с молоком, не могу напиться, так вкусно.

– У нас как в пословице: «Один за всех и все за одного», – улыбается она, – радость, горе, все делим на всех. Я радую мужа любимыми блюдами, он меня – обаянием, пониманием, уважением. Два года назад мы переехали в Алматы, дом построили, светлый, уютный, заселились. По праздникам все вместе встречаемся. Молодых учим уступать друг другу, уважать, все проблемы решать вместе. Тогда и в семье лад. Мне по долгу службы стольких людей пришлось разводить, а скольких примирять! Большинство разводов, на мой взгляд, связано с тем, что дети получают от родителей все готовое, ни в чем не знают нужды. Душа болит за людей. Ведь любую проблему можно решить, если проявить чуточку такта, терпения, уважения. Этому и учим внуков.

В нынешнем году в семье два школьника. Средний, Жансултан, идет в нулевой класс. Старший Арнур с отличием окончил первый и тоже готовится к школе. Они, как все дети, любят поиграть, пошуметь, но старших слушаются беспрекословно.

…Я уезжала из гостеприимного дома с надеждой вновь увидеть это дружное семейство. И думала, что если общество будет состоять из таких крепких ячеек, оно станет процветающим, а будущее страны – светлым и гармоничным.



