В камерном зале, где развешаны работы детворы, мы вместе с фотокамерой рассматриваем веселых щенков, радужных лошадок, смеющихся пчелок, ежиков, ярких божьих коровок и зайцев. Пятнадцатилетний Алан Мухитдинов нарисовал портрет сказочника Пушкина, шестилетняя Адель Майтекова – лицо любимой мамочки, а трехлетняя Аэрин Шагирова – олененка Джинглика. Благодаря безграничным просторам детской фантазии я все больше погружаюсь в мир искренний, непосредственный, полный радости, жизни, добра. Милая девочка с картинки девятилетней Софии Белович взялась, кстати, быть моим гидом. Я, конечно, согласилась и вот что узнала.

Тридцать пять воспитанников студии «Многоточие» создали и представили 150 работ. Студийцы не только рисуют, они увлекают­ся спортом, танцами, пением, любят творить и экспериментировать. Здесь занимаются дети от ­3 до 15 лет. Каждый отличается индивидуальным внутренним миром, любознательнос­тью и умением творчески мыслить.

Основатель и руководитель студии Эльвира Мухамедрахимова имеет классическое академичес­кое образование художника-педагога изобразительного искусства (худграф Казахского педагогического института им. Абая). Когда в 2002 году арт-тренер встретила свою первую ученицу – малышку Асю, подающую надежды в искусстве, то решила создать класс, где дети могли бы не просто овладевать различными техниками и материалами, но учиться неординарно воспринимать окружающий мир, сострадать другим, рождать смелые идеи и проекты.

За 13 лет работы через арт-студию прошло более 150 учеников. Майя Шагие­ва учится сегодня в художественном колледже им. Жургенова, а Анастасия Мисникова – в международном институте дизайна моды и маркетинга «Полимода» во Флоренции. Арт-тренер считает, что индивидуальная работа с учениками в семье – это всегда работа с родителями. В соавторстве со свои­ми детьми они тоже создают свои первые маленькие шедевры.

– В самом названии студии заложена тема бесконечности поиска, радости творчества, той единственно верной и личной идеи искусства, – убеждена Э. Мухамедрахимова, – а мои первые ученики – как первая любовь…

Юные художники ежегодно участвуют в карнавалах, фестивалях, благотворительных выставках. В 2007 году после дебюта выставки-продажи авторских работ «Цветные ладошки» часть вырученных средств была перечислена в один из детских домов, на другую – приобретены краски и принадлежнос­ти для рисования, которые были переданы в интернат для слабослышащих детей Алматы. На следующий год студийцы были приглашены для участия в республиканском фестивале юных талантов Казахстана «Созвездие надежд». В 2009 и 2010 годах их позитивные картины украсили палаты 2-й детской клинической больницы и помогли вселить больным ребятишкам надежду на выздоровление.

– В течение последних 15 лет в рамках культурно-образовательной деятельности музей наряду с персональными, юбилейными и презентационными вернисажами проводит и выставки детского творчества, – сказал на открытии первый заместитель директора ЦГМ РК Бейбиткали Какабаев. – Они представлены изостудиями, домами творчества, художественными центрами, которые знакомят с работой того или иного досугового учреждения нашего города. Конечно, не все воспитанники «Многоточия» станут художниками, но любовь к прекрасному они пронесут через всю жизнь.

Искусствовед Ирина Юферова считает: «Когда ребенок берет кисть, листок и начинает разговаривать о деревьях, ручейке, солнышке, это связано с божественной субстанцией – душой. Это чрезвычайно важно, поскольку именно искусство способно на такой контакт. Так что впереди у студийцев – новые конкурсы, большие победы и восхождение на вершины мастерства, начало которому, по мнению арт-тренера «Многоточия», положено вернисажем «В стране чудес».

Наталья ВАЛУЙСКАЯ

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