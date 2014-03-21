Культура
Я мечтаю

В камерном зале, где развешаны работы детворы, мы вместе с фотокамерой рассматриваем веселых щенков, радужных лошадок, смеющихся пчелок, ежиков, ярких божьих коровок и зайцев. Пятнадцатилетний Алан Мухитдинов нарисовал портрет сказочника Пушкина, шестилетняя Адель Майтекова – лицо любимой мамочки, а трехлетняя Аэрин Шагирова – олененка Джинглика. Благодаря безграничным просторам детской фантазии я все больше погружаюсь в мир искренний, непосредственный, полный радости, жизни, добра. Милая девочка с картинки девятилетней Софии Белович взялась, кстати, быть моим гидом. Я, конечно, согласилась и вот что узнала.

Тридцать пять воспитанников студии «Многоточие» создали и представили 150 работ. Студийцы не только рисуют, они увлекают­ся спортом, танцами, пением, любят творить и экспериментировать. Здесь занимаются дети от ­3 до 15 лет. Каждый отличается индивидуальным внутренним миром, любознательнос­тью и умением творчески мыслить. 

Основатель и руководитель студии Эльвира Мухамедрахимова имеет классическое академичес­кое образование художника-педагога изобразительного искусства (худграф Казахского педагогического института им. Абая). Когда в 2002 году арт-тренер встретила свою первую ученицу – малышку Асю, подающую надежды в искусстве, то решила создать класс, где дети могли бы не просто овладевать различными техниками и материалами, но учиться неординарно воспринимать окружающий мир, сострадать другим, рождать смелые идеи и проекты. 

01 За 13 лет работы через арт-студию прошло более 150 учеников. Майя Шагие­ва учится сегодня в художественном колледже им. Жургенова, а Анастасия Мисникова – в международном институте дизайна моды и маркетинга «Полимода» во Флоренции. Арт-тренер считает, что индивидуальная работа с учениками в семье – это всегда работа с родителями. В соавторстве со свои­ми детьми они тоже создают свои первые маленькие шедевры.

– В самом названии студии заложена тема бесконечности поиска, радости творчества, той единственно верной и личной идеи искусства, – убеждена Э. Мухамедрахимова, – а мои первые ученики – как первая любовь…

Юные художники ежегодно участвуют в карнавалах, фестивалях, благотворительных выставках. В 2007 году после дебюта выставки-продажи авторских работ «Цветные ладошки» часть вырученных средств была перечислена в один из детских домов, на другую – приобретены краски и принадлежнос­ти для рисования, которые были переданы в интернат для слабослышащих детей Алматы. На следующий год студийцы были приглашены для участия в республиканском фестивале юных талантов Казахстана «Созвездие надежд». В 2009 и 2010 годах их позитивные картины украсили палаты 2-й детской клинической больницы и помогли вселить больным ребятишкам надежду на выздоровление. 

– В течение последних 15 лет в рамках культурно-образовательной деятельности музей наряду с персональными, юбилейными и презентационными вернисажами проводит и выставки детского творчества, – сказал на открытии первый заместитель директора ЦГМ РК Бейбиткали Какабаев. – Они представлены изостудиями, домами творчества, художественными центрами, которые знакомят с работой того или иного досугового учреждения нашего города. Конечно, не все воспитанники «Многоточия» станут художниками, но любовь к прекрасному они пронесут через всю жизнь.

Искусствовед Ирина Юферова считает: «Когда ребенок берет кисть, листок и начинает разговаривать о деревьях, ручейке, солнышке, это связано с божественной субстанцией – душой. Это чрезвычайно важно, поскольку именно искусство способно на такой контакт. Так что впереди у студийцев – новые конкурсы, большие победы и восхождение на вершины мастерства, начало которому, по мнению арт-тренера «Многоточия», положено вернисажем «В стране чудес».

Наталья ВАЛУЙСКАЯ
фото автора 

Популярное

Все
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Во сколько обойдется сбор ребенка в школу в этом году
В Алматы состоялся закрытый показ фильма Дениса Тена «Слепая любовь»
Два новых праздника появятся в Казахстане
Успокоительные капли накануне нового учебного года понадобятся родителям, у которых дети есть, а деньги – не всегда...
Касым-Жомарт Токаев совершил умру
Фондовый рынок Казахстана в "медвежьей" зоне
Казахстан – Саудовская Аравия: широкие возможности для сотрудничества
По карману ли форма?
И снова в режиме осторожности
Медаль за решительность
Врачи без погон
Новый рекорд страны
Еще и стипендию платят!
Упор на профилактику и пациента
Никто не ожидал
С макияжем и прической
Для глубоких исследований
Место творчества
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Как в Казахстан возвращают похищенные активы из-за рубежа
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
Скандал из-за очередной реконструкции назревает в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 июля
Казахстанцы вынуждены вновь вспомнить о масках и антисептиках
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июля
Украли то, не знаем что
Новая праздничная дата появится в Казахстане
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Я ушел навсегда...
Как решить "пастбищную" проблему Казахстана – интервью
Ажиотажный спрос и подорожание сахарного песка вызвал в Интернете новый всплеск мошенничества
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Культура , Музыка , В мире
Стало известно, где пройдет Евровидение-2023
Культура
В Алматы состоялся закрытый показ фильма Дениса Тена «Слепа…
Культура
Сокровища Шелкового пути
Культура
Мурал в честь Ермека Серкебаева появился в Нур-Султане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]