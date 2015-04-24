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Я нашел тебя, «Галерка»!
Елена БРУСИЛОВСКАЯ
…Апрель 1965 года. В воздухе еще чувствуются отголоски «оттепели», еще с трибун читаются стихи, собирают тысячи восторженных слушателей поэтические вечера в московском Политехническом музее. В советской столице гремел театр «Современник», созданный выпускниками школы-студии МХАТ. Один из воспитанников этой знаменитой мхатовской студии – Анатолий Тарасов – оказался в Алма-Ате, став актером лермонтовского театра. Но ему явно было тесно в рамках лишь актерского амплуа, и кто знает, может, потому что над ним витала тень «отца-основателя» легендарного «Современника» Олега Ефремова, он решил создать здесь свой театр. И не простой, а театр поэзии с ярко выраженной гражданской позицией, который бы, выражаясь пушкинским языком», «глаголом жег сердца людей».
И хотя в Алма-Ате полувековой давности в этом плане Тарасов был, по сути, одним в поле вои­ном (ведь в Москве тот же «Современник» создавали молодые профессионалы с великолепной актерской школой), здесь опорой ему стали вчерашние школьники, которых он набрал в свою студию. Забегая вперед, скажу, что уже через год-два конкурсы в «Галерку» практически сравнялись с поступ­лением в московские театральные вузы – до сотни человек на место!
Первый же спектакль «К человеку взываю!» буквально взорвал Алма-Ату. «Не верилось поначалу, что театральный «бум» в городе устроили 25 мальчишек и девчонок: школьников, рабочих, реже – студентов, – писал тогда о «Галерке» журналист и публицист Геннадий Толмачев. – Спектакли «Галерки» – театрализованное чтение стихов. А вот кредо студийцев: «Мы – дети, рожденные революцией, и как бы скептически ни улыбались, дух революции жив в нас. Ради чего мы создаем «Галерку» и кто наш герой? Каждый день на планете умирает человек. Не за хлеб, не за металл – за идею. Хулиан Гримау, война во Вьетнаме, борьба в Африке. Великие события! Люди гибнут за идею. А где, в каком спектакле наших театров мы это видим?»
Такие глубоко идейные спектакли и ставила молодая «Галерка». Это имя дали своему театру сами ребята, объяснив в дневнике студии так: «Галерка» – самое молодежное место в театре, галерка – первая воспринимала все новое и передовое в искусстве, с галерки уходили на фронт солдаты защищать Родину».
Позже руководитель студии Анатолий Тарасов скажет: «Мы организовали театр вовсе не для того, чтобы ребята непременно стали актерами, и не для того, чтобы весело проводить время. Мы старались увидеть прекрасное вокруг нас, а увидев, поведать об этом своим сверстникам».
Вся жизнь «Галерки» была связана с комсомолом. Алматинский горком комсомола помог студии встать на ноги, найти верный путь к сердцам зрителей, связал с молодежным телевизионным объединением «Ровесники». Рубрика «Показывает «Галерка» несколько лет не сходила с телевизионного экрана. Было показано более 50 поэтических спектаклей! В них звучали стихи Евгения Евтушенко, Михаи­ла Светлова, Гарсиа Лорки, Сергея Есенина, Франсуа Виньона…
Кстати, пятая премьера «Галерки» состоялась в Москве и была представлена стихами лауреата премии Ленинского комсомола Олжаса Сулейменова, который был очень дружен с молодежным театром, а тот отвечал ему взаимностью, ставя спектакли по стихам начинающего, но уже знаменитого на всю страну поэта – «Эхо дикого поля», «Товарищам потомкам», «Земля, поклонись человеку!», «Степь – моя родина», кстати, в этот спектакль вошли стихи и других казахских поэтов.
Конечно же, они были романтиками, эти мечтающие об идеальном герое мальчишки и девчонки, их наставник Анатолий Тарасов учил их жить «по гамбургскому счету», не размениваясь на мелочи, ставить перед собой большие цели и настойчиво идти к ним. А если любить, то, как писал Владимир Маяковский, ревнуя к Копернику, «его, /; a не мужа Марьи Иванны, /; считая /; своим /; соперником».
О спектаклях «Галерки» писали тогда практически все ведущие республиканские газеты, включая «Казахстанскую правду», но на всю страну театр прогремел пос­ле того, как в «Комсомолке» вышла большая статья, которая так и называлась – «Я нашел тебя, Галерка!». Это фраза из дневника студии, который по предложению Тарасова вели ребята, записывая в нем наиболее запомнившиеся события каждого дня. Фрагменты этого дневника и опубликовала главная молодежная газета страны.
Давайте и мы полистаем его спус­тя полвека, чтобы понять, какими же они были, наши казахстанские ребята второй половины 60-х годов.
«…Я первая оставляю в дневнике свою запись для того, чтобы через много лет прийти сюда, как приходят взрослые люди к своей старой, изломанной, но любимой игрушке. Приходят, чтобы хоть на минуту почувствовать запах детства…»
«…У нас славный город. Заводов мало, поэтому почти все автобусы идут до базара. Занятия в студии мы проводим после работы и учебы: времени на кино и прогулки у нас нет. Так или почти так создавали свои театры Вахтангов, «Современник», Хмелев, Гарсиа Лорка. Мы тоже хотим создать свой театр! Мы хотим, чтобы конечной остановкой в нашем городе был не базар, а Театр поэзии!»
«…Я благодарен, нет, это не то слово, все равно не найду подходящих слов, чтобы выразить свою признательность тебе, «Галерка». У тебя я научился правильно понимать жизнь, бороться за правду. Принято говорить, когда увлечешься чем-либо – нашел себя. А я говорю «Я нашел тебя, «Галерка!»
«…В газете «Казахстанская правда» появилась статья о нашем спектакле ( № 97 за 25 апреля 1965 г.). Ее написала поэтесса Руфь Тамарина. Вот конец этой статьи: «Единодушная благодарность зала, вылившаяся в очень доб­рое, искреннее обсуждение сразу после спектакля – вернейшее доказательство тому, что театр поэзии не только имеет право на существование, но и нужен зрителю».
«…У нас прошло три спектакля о Есенине «Большое видится на расстоянии». Попасть на эти спектакли была проблема. Нам рассказывали, что одному имениннику подарили на день рождения билет в «Галерку», и он от радости аж подпрыгнул. Билет на наш спектакль стоит 50 копеек. Все деньги, до одной копейки, идут в Фонд мира. А нас посмотрели уже тысяч сорок».
А вот открытое письмо студийцам Анатолия Тарасова, написанное также на страницах дневника.
«…Прошло почти два года, как у меня на квартире несколько человек решили организовать студию. Сегодня нужность студии, ее гражданские и художественные позиции приняты зрителем Алма-Аты. Я хочу поговорить с вами о будущем. Коллектив на треть обновлен, и в этом главная трудность… Нас сейчас 80 человек, средний возраст 18 лет. Все ли мы объединены одной идеей? Внешне – все. Но «Галерке» нужны люди с огромной внутренней самодисциплиной, культурой. Это главный принцип нашей студии. Нужно подумать каждому студийцу, все ли я делаю для того, чтобы люди нашего города были лучше, чище, духовно богаче?»
«…Люди моего города, вы поставили передо мной указатель: налево – «Светлый путь», направо – «Темная тропинка»… Спасибо! Сегодня я должен выбрать, куда мне идти. Но прежде чем сделать выбор, я хочу поговорить с вами…»
Так начинался диалог со зрительным залом в спектакле по стихам погибших на войне поэтов. Это был разговор о цели жизни, о мечтах, радостях и трагедиях людей, умерших очень молодыми, «которые на заре или ночью /; Неожиданно и неумело /;Умирали, не дописав неровных строчек, /; Не долюбив, /; Не досказав, /; Не доделав...»
Мне довелось, пусть по касательной, прикоснуться к этому во многом уникальному явлению, и через много лет все мы, бывшие студийцы, возвращаемся в памяти к «Галерке», но не как «к старой, изломанной, но любимой игрушке», а как ко времени нашей юности, красивой и поэтичной, которая, я уверена, многое дала каждому из нас.
За эти годы многие из галеркинцев уже ушли из жизни, нет, к сожалению, таких талантливых ребят, как Володя Назаров и Юра Синин, которые позже создали свои театры.
Чтобы вспомнить то прекрасное и сумасшедшее время, в Алматы съехались бывшие студийцы буквально со всего мира – Юрий Вотяков прилетел из Америки, Карл Бец живет сейчас в Германии, Володя Витько создал свою «Галерку» в Омске, Надежда Хиль и Татьяна Бордовицина – актрисы московских театров, а Людмила Тимошенко собирает аплодисменты алматинских зрителей на сцене лермонтовского театра. Дима Свиридов всю жизнь приобщает к театру алматинских школьников, а Юрий Аравин людей разных возрастов – к музыке. Тамара Басакова, Толик Ниценко, Стас Сальников, Володя Стародубцев, Анатолий Лисицин… Все они были в числе первых юных рыцарей «без страха и упрека», влюбленных в свой театр.
Из Вышнего Волочка приехал руководитель студии Анатолий Тарасов, который много лет не видел своих питомцев. Они были разными, ведь через «Галерку», а она просуществовала более 10 лет, прошли сотни ребят. Многие не стали актерами, но в душе каждого живет память о театральном братстве.

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