Я не буду судиться с теми, кто обвинил меня в шовинизме – Божко

Вице-спикер Мажилиса Владимир Божко прокомментировал свое высказывание о необходимости "снижать неконтролируемый приток сельской молодежи в города" и заявил о нежелании разбираться в судебном порядке с теми, кто обвинил депутата в шовинизме, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как пояснил парламентарий, в своем прошлом выступлении он говорил о создании условий в регионах, чтобы выходцы из сел имели равные условия с городской молодежью.
"Про запрет – это вообще цирк с конями. Я не говорил, что нужно запретить въезд молодежи, это конституционное право каждого. Я сказал, что нужно создать условия, чтобы не подталкивать молодых людей из села выезжать в города. Решить культурные вопросы, дать хорошо оплачиваемую работу, сделать инфраструктуру хорошую. Никто из Родины Сауэра не уезжает (Родина – село в Акмолинкой области, базовым хозяйством которого является ТОО "АФ "Родина", руководитель Иван Сауэр – Прим. автора), потому что у него все это решено, и так это должно быть везде", – привел пример он.
Владимир Божко пояснил, что речь шла о перераспределении средств программы "Нурлы жер", чтобы часть денег направить на создание жилищных условий на селе. Депутат отметил, что за эти дни прочитал массу оскорблений в Сети в свой адрес.
"Кое-кто дошел до прямых хамских оскорблений, обвинив меня в шовинизме, в притеснении наших сельхозтружеников. У меня большое подозрение, что эти люди хотят, чтобы я на них подал в суд, чтобы зарабатывать себе дешевую популярность. Принципиально не буду подавать в суд, я знаю этот метод. Сейчас рассматриваем закон об информации, я думаю, что все-таки наступает пора, при которой надо соответствующим образом не допускать отдельным хамоватым гражданам, используя столь широкую аудиторию, которая есть в Интернете, вести себя абсолютно безобразно", – подчеркнул мажилисмен.
Также парламентарий отметил, что испытывает обиду на то, что некоторые граждане, чаще всего анонимные пользователи Интернета, позволяют себе оскорблять людей.
На вопрос о том, не планирует ли депутат в связи со скандалом подавать в отставку, мажилисмен ответил: "За эти два дня я все прочитал. Если кто-то требует отставку, пусть требует, значит, от этого ему легче".
Напомним, на прошедшем 18 сентября правчасе в Мажилисе вице-спикер отметил
, что инцидент возле "Абу Даби Плаза" в Астане был локализован, но в соцсетях прошла подстрекательская информация, на которую откликнулась молодежь, прибывшая в Астану из сел и имевшая проблемы с трудоустройством. Данное высказывание депутата вызвало неоднозначную реакцию пользователей Сети. Прокомментировали
сказанное мажилисменом и главы МВД РК и Минтруда.