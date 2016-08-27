Я не дам Бруку ни единого шанса - Головкин

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC/WBA/IBF/IBO 34-летний казахстанец Геннадий Головкин (35-0, 32 КО), как известно, проведет поединок против чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBF 30-летнего британца Келла Брука (36-0, 25 КО) на его территории, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информагентства.
В своем интервью FightHub Геннадий признался, что не допустит ситуации, при которой дело дойдет до решения судей.
"Судьи? Я не дам ему ни шанса для решения судей. Я думаю, что изобью его. Да, бой будет на его территории, это большая арена, много его фанатов. Когда я его нокаутирую? Шесть раундов? Если он будет стоять напротив меня, для него это будет конец. Я изобью его. Если он будет двигаться, это будет чуть дольше, возможно, восемь-десять раундов. Может, на пару раундов больше, я понимаю свою стратегию, я найду его", - приводит слова Головкина mmaboxing.ru со ссылкой на FightHub.
Напомним, бой Головкин - Брук пройдет 10 сентября в Лондоне на арене О2. Поединок будет проходить в рамках среднего веса, поэтому на кону будут стоять только титулы казахстанца.