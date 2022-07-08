"Я не устал" – Кульгинов ответил на вопрос об отставке

Аким Нур-Султана на брифинге в СЦК ответил на вопрос об отставке, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Представители СМИ заявили, что жители столицы тоже, как алматинцы, становятся все время недовольны, в том числе акимом. В этой связи они поинтересовались у Кульгинова, не устал ли он на посту акима.

«Я не устал. Горжусь тем, что работаю на госслужбе», - ответил Алтай Кульгинов.

Он отметил, что считает своим долгом максимально сделать так, чтобы были решены задачи, которые стоят на повестке дня: строительство школ, доступного жилья, мостов, решение социальных вопросов граждан, общественных пространств, развития города в целом.

«Я считаю это своим долгом», - резюмировал градоначальник.