Я никому не верю - мать погибшего полицейского обратилась к Президенту

Происшествия
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Фото сайта Zakon.kz
Мать погибшего в аварии на блокпосте в Алматы полицейского Дастана Абдыканова обратилась к казахстанцам и Президенту. Она попросила Главу государства взять на контроль расследование обстоятельств смерти своего сына, сообщает Kazpravda.kz.

На своей странице в Instagram Жанатгуль Абирова пишет, что Дастан верно служил своей стране.

"Я никому не верю. Уважаемый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, я верю, что Вы будете держать на личном контроле это дело, и преступник понесет справедливое наказание", - отметила она.

Напомним, 25 мая водитель автомашины марки BMW, следуя по улице Кожабекова в северном направлении, на пересечении с улицей Жана Гасыр, в микрорайоне Коксай Карасайского района Алматинской области, допустил наезд на бетонное ограждение блокпоста №4, затем по инерции влетел в патрульную автомашину, в которой находились двое сотрудников полиции – 42-летний старший лейтенант полиции Жарас Сангазиев и сержант полиции Дастан Абдыканов погибли.



Третий полицейский, пострадавший в ДТП на блокпосту, Еркебулан Сейдазым пережил трепанацию черепа и удаление острой внутричерепной гематомы. Помимо закрытой черепно-мозговой травмы, ему был диагностирован
ушиб головного мозга тяжелой степени, пластинчатое эпидуральное кровоизлияние затылочной локализации, перелом затылочной кости с переходом на основание, перелом лицевого скелета слева, ушиб мягких тканей головы, лица, поясницы, конечностей.
По одной из версий, озвученных в ДП, он стоял с планшетом в руках и проверял проезжающий транспорт на разрешение. Когда водитель BMW врезался в бетонное ограждение, фрагмент плиты отлетел и попал в него.

По другой версии, водитель сначала сбил Ербулана, затем наехал на блокпост и уже потом - на полицейскую машину.
Позже появилась информация, что виновником аварии может быть сотрудник правоохранительных органов Азат Азаматов. Сообщалось, что именно он находился пьяным за рулем BMW. В полиции Алматы данную версию опровергли.

Позже появилось и фото предполагаемого виновника смертельного ДТП в полицейской форме, но официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек заявила, что "эту форму кто угодно может купить в "Военторге". Однако позднее появились новые подтверждения работы Азаматова в полиции.

26 мая в ДП Алматы признали, что Азаматов шесть лет проработал в полиции, получил четыре дисциплинарных взыскания и был уволен "за халатное отношение к своим обязанностям". Дело расследуют по факту умышленного убийства – по части 2 статьи 99 УК РК.


Бывший алма-атинский полицейский Азат Азаматов. Фото со страницы Шамшархана Умирзакова в Facebook










Также выяснилось, что Азаматова ранее уже судили по делу о ДТП в бытность его полицейским. В этот же день Динара Абдыканова – вдова погибшего на блокпосту в Алматы полицейского Дастана Абдыканова сообщила о том, что подозреваемый Азат Азаматов является действующим сотрудником правоохранительных органов.

Водителю BMW согласно статье 345, части 4 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортным средством

26 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил орденами "Айбын" погибших на блокпосту в Алматы полицейских. Семьям погибших пообещали дать квартиры.

Позже свою вервию произошедшего озвучил отец Азата Азаматова Талгат Мукашев. Он не верит, что сын был пьян, по его мнению, он уснул за рулем от усталости.

Официальный представитель департамента полиции (ДП) Алматы Салтанат Азирбек и еще восемь руководителей ДП наказаны после смертельного ДТП на блокпосту, сообщил официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел Казахстана.

"В МВД проанализирован трагический случай, произошедший 25 мая на блокпосте в Алматинской области, где погибли двое сотрудников полиции. Причиной ДТП стали упущения в профилактической работе с личным составом и непринятие своевременных мер реагирования в отношении сотрудников, совершивших правонарушения и дисциплинарные проступки. Кроме того, дана оценка фактам представления искаженной информации в СМИ. По итогам служебной проверки приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева в отношении девяти сотрудников из числа руководящего звена приняты меры дисциплинарного взыскания", - говорится в сообщении.

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